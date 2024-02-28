Нідерланди законтрактували у Чехії 9 САУ DITA для України. Зброя є частиною великого голландського замовлення для України. Його виконуватимуть 2 виробники зброї в Чеській Республіці, серед іншого в Україну мають прибути 100 модернізованих бойових танків Т-72.

Гаубиця DITA — це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Нідерланди замовили дев’ять таких гаубиць для України. У командуванні збройних сил підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для Нідерландів.

Раніше Нідерланди замовили у Чехії 100 зенітних установок MR-2, і, разом з США і Данією, 100 модернізованих бойових танків Т-72.

MR-2 — це проста мобільна зенітна система, яка ефективно знищує безпілотники. Т-72 — танк, добре знайомий українським солдатам, передає Defensie.nl. Після того, як техніка пройде випробування, вона відправиться в Україну.

Defence-ua передає, що важлива деталь по САУ DITA – високий рівень автоматизації, який дозволив скоротити екіпаж до 2 осіб, а башта має автоматичну подачу снарядів. Система управління вогнем дає змогу приймати мітку цілі від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі.

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DITA забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню – 6 пострілів на хвилину, постійний – 5 пострілів на хвилину, покинути позицію ця САУ може за 45 секунд.

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