Nikon йде з ринку дзеркальних камер – Nikkei

За даними Nikkei, компанія Nikon припинить випуск нових дзеркальних камер, що колись були технологічною опорою професійної фотографії. Такі пристрої вже деякий час тому втратили популярність, оскільки суттєво покращилася якість знімання бездзеркальних камер, які до того ж мають менші розміри та масу. У аматорському сегменті дзеркальні камери витісняються смартфонами.

Nikkei заявляє, що Nikon продовжить виробляти та розповсюджувати свої моделі цифрових дзеркальних камер, але при розробці нових моделей зосередиться виключно на бездзеркальних камерах.

У своїй заяві для преси Nikon не підтвердила, але не спростувала цю інформацію. Компанія заявила, що стаття є «припущенням, і Nikon не робила жодних заяв із цього приводу». Водночас «Nikon продовжує виробництво, продаж та обслуговування цифрових дзеркальних камер».

Буквально минулого місяця Nikon оголосила про припинення випуску двох доступних цифрових дзеркальних камер: D3500 і D5600. Тоді компанія заявила, що хоче більше зосередитися на «камерах та об’єктивах середнього та високого класу, орієнтованих на професійних фотографів та фотографів-аматорів», одночасно покращуючи продукти для молодих користувачів, «для яких відео є основним напрямком». Минулого року, за даними Nikkei, Nikon продала понад 400 тис. дзеркальних камер.

Canon також поступово відмовляється від технології дзеркальних камер. Минулого року компанія заявила, що EOS-1D X Mark III стане її останньою флагманською дзеркальною камерою. У той час генеральний директор Canon сказав, що «потреби ринку швидко рухаються у бік бездзеркальних камер». Хоча не виключалося, що у майбутньому компанія продовжить випуск деяких цифрових дзеркальних камер початкового та середнього рівня.

Джерело: The Verge