Nokia оновила логотип вперше за 60 років

У минулому легендарний фінський виробник смартфонів Nokia Corporation показав свій новий логотип — це перша зміна лого за майже 60 років. Нову айдентику, яка приносить кардинальні зміни візуального стилю, представили напередодні офіційного старту виставки MWC 2023 у Барселоні (з 27 лютого по 4 березня).

Головна та найпомітніша зміна — впізнаваний синій шрифт Yale, який міцно асоціюється з Nokia та корпоративним слоганом Connecting People, зник. Новий логотип, за словами компанії, «сучасніший та цифровий». У Nokia пояснили, що прагнуть залишити минуле у минулому та позбавитися стійких асоціацій з мобільними телефонами.

«Ми оновлюємо стратегію та, що ще важливіше, ми також оновлюємо бренд, щоб краще віддзеркалювати те, ким компанія є сьогодні: лідер у бізнес-інноваціях і технологіях, зачинатель нового майбутнього, де мережі тісно переплітаються з хмарними технологіями». Для багатьох Nokia досі є успішним брендом мобільних телефонів, та це хибний образ. Ми хочемо запустити новий бренд, який фокусується на мережах і цифровізації промисловості, який немає нічого спільного з колишніми здобутками на ринку мобільних телефонів. Пекка Лундмарк, президент Nokia

Новий логотип складається із п’яти фігур, що утворюють слово Nokia.

Залишається пригадати, що мобільний бізнес, від якого Nokia хоче відхреститися за допомогою нового логотипу, давно їй не належить. Microsoft викупила його за 7 мільярдів доларів у 2014 році, а у 2016 році, зазнавши нищівної поразки на мобільному ринку, просто списала проблемний актив та перепродала права HMD Global, яка зараз виробляє телефони під брендом Nokia. До виставки MWC компанія HMD Global підготувала три новинки — бюджетні монстри автономності Nokia C32 і C22, а також Nokia G22, створений для самостійного ремонту у співпраці з iFixit. Про них ми розповімо вже в окремій новині.