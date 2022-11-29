Норвегія спрямує $4 млн на охорону цифрової підводної інфраструктури, що забезпечує видобуток газу та нафти в країні

Норвегія витратить додаткові 43 мільйони крон (4,3 мільйона доларів) на придбання нової технології, що дозволить виявляти загрози для підводних оптоволоконних кабелів і досліджувати важливі ділянки кабелю.

Як повідомив уряд Норвегії, також буде закуплене обладнання, що зможе виявляти перешкоди для супутникових служб, таких як GPS, на норвезькому континентальному шельфі.

Норвегія підвищила рівень готовності після вторгнення росії в Україну в лютому та покращила безпеку навколо своєї нафтогазової інфраструктури Північного моря після вересневих вибухів на трубопровідній системі Nord Stream у Балтійському морі. Обмеження експорту російського палива зробило Норвегію найбільшим постачальником природного газу до Європи.

Підводні оптоволоконні кабелі є важливою частиною цифрової інфраструктури для морських нафтових і газових установок, і нові заходи покращать телекомунікаційні послуги та допоможуть запобігти й усунути можливі загрози, заявив уряд Норвегії.

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26 вересня в Балтійському морі пролунали вибухи, після чого були виявлені витоки на двох підводних газопроводах, які йдуть з рф у Німеччину. Європейський союз і НАТО назвали вибухи “навмисним актом” саботажу, а Польща та Україна звинуватили у ньому росію.

У жовтні зафіксовані ще кілька пошкоджень підводної інфраструктури у Європі. У Великій Британії через пошкодження кабелю постраждали домогосподарства та підприємства на островах з населенням близько 23 000 осіб. Розрив залишив Шетландські острови ізольованими від решти світу – у той час, коли технічні фахівці все ще працювали над відновленням іншого кабелю, що з’єднує Фарерські острови із Шетландськими (він був перерізаний тижнем раніше). Злами у Великій Британії викликали чутки про те, що в лініях розрізу можуть бути задіяні невідомі російські диверсанти.

19 жовтня, на півдні Франції було обрізано щонайменше три оптоволоконні кабелі, що сповільнило доступ до Інтернету для користувачів у Європі, Азії та США. Хмарні компанії оперативно полагодили магістраль. У саботажі також підозрювали російських диверсантів на підводних човнах, але слідчі поки не знайшли жодних доказів їх причетності до пошкоджень.

Джерело: Bloomberg