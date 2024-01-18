Notion запустила програму Calendar з повною інтеграцією даних

Користувачі Notion багато років просили інтегровану календарну систему. У Notion почули ці побажання та запустили Notion Calendar ─ автономну програму, яка інтегрується з усіма базами даних та нотатками у Notion.

По суті, Notion Calendar є переробленим застосунком-календарем Cron, придбаним Notion у 2022 році. Програма пропонує такі функції, як інструменти резервування в стилі Calendly та панель команд, яку можна використовувати для швидкого налаштування зустрічей, що повторюються, і т.п. При використанні декількох календарів вони можуть автоматично блокувати робочі зустрічі в особистому календарі та навпаки, щоб інші не могли двічі записати користувача.

В результаті ребрендингу також з’явилася інтеграція Notion. Якщо ви або ваша компанія використовує Notion, ви зможете створювати або зв’язувати документи Notion усередині запрошення календаря. Якщо у вас є база даних, заповнена термінами виконання, ви можете додати її як календар у Notion Calendar. Але, на жаль, немає підтримки Outlook.

Програма Notion Calendar спочатку з’явиться на Mac, Windows та iOS, а версія для Android вийде пізніше.

Джерело: The Verge