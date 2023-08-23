Новини Ігри 23.08.2023 о 13:03

Нова мобільна Command & Conquer ─ Legions вийде на iOS та Android до кінця року

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Вадим Карпусь

Автор новин

Серія Command&Conquer поповниться новою мобільною грою. Розробники Command & Conquer: Legions заявляють, що їхній проєкт пропонує «переосмислену сюжетну лінію», «новий підхід до стратегічного ігрового процесу», який «відкриває нескінченні стратегічні можливості» і включає «знакових героїв і лиходіїв, фракції та величезну кількість юнітів» із серії.

Гра Command & Conquer: Legions вийде на платформах iOS та Android пізніше цього року. Закрите бета-тестування на Android розпочнеться вже цього місяця в Австралії, Канаді, Франції, Мексиці, Новій Зеландії та Філіппінах.

Розробкою гри займається компанія Level Infinite, яка уклала ліцензійну угоду із власником прав на Command & Conquer, EA. Level Infinite також працює над Assassin’s Creed Codename Jade, мобільною частиною франшизи Assassin’s Creed, та Song of Nunu, спін-оффом League of Legends.

Legions – не перша мобільна гра у серії Command & Conquer. EA випустила мультяшну Command & Conquer: Rivals у 2018 році, але останній раз ця гра оновлювалася в App Store і Google Play у вересні 2019 року.

Джерело: The Verge

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