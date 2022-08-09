“Нова пошта” почала співпрацю з ДСНС України, надаючи логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад

“Нова пошта” почала співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій у декількох напрямках, зокрема надаючи логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад.

«Співпраця з ДСНС – один із наших пріоритетних напрямів, адже саме рятувальні бригади першими приїжджають на місце трагедії, дістаючи людей з-під завалів знищених будівель, а на плечі піротехнічного підрозділу лягає розмінування рекордних площ — говорить керівник гуманітарного напрямку Нової пошти Андрій Григоров. – Тож наше завдання – допомагати рятувати життя».

Один з напрямів партнерства “Нової пошти” та ДСНС – матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад. ДСНС України готує списки необхідних товарів, від електронних приладів – до автомобілів, а компанія займається їхнім пошуком, придбанням та доставкою.

Також “Нова пошта” надає логістичну підтримку ДСНС України. Таким чином установа може безкоштовно відправити необхідний вантаж.

«Завдяки співпраці з Новою поштою організовано доставку станцій очищення води підрозділам у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Рятувальники Житомирщини та Запоріжжя отримали бензорізи, а на Київщину вирушило пожежно-технічне оснащення. Усього перевезено понад 15 тон вантажів», – розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

Нагадуємо, що в рамках Гуманітарної пошти компанія співпрацює із 300 волонтерськими організаціями та вже доставила безкоштовно 61 800 відправлень тим, хто опинився у скрутному положенні.