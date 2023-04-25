«Нова пошта» почала встановлювати на деокупованих територіях модульні мобільні відділення, які розгортаються за 1-2 дні

«Нова пошта» повідомила про запуск нового формату відділень, розробленого спеціально для деокупованих територій — мобільне відділення, що вирізняється модульною конструкцією. Таке вже працює у місті Великий Бурлук на Харківщині.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення «Нова пошта» почала тестувати повністю автономні (на сонячних батареях) мобільні відділення з контейнера для перевезення посилок, які згодом згодилися для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. І ось зараз український лідер експрес-доставки представила те, що фактично є подальшим розвитком ідей, які були закладені в оригінальне експериментальне мобільне відділення.

Нове мобільне відділення має площу 68 м2 та складається із 4 розбірних модулів:

Тераса площею 19 м2 із поштоматом. Зона обслуговування клієнтів. Тут розташовані два робочих місця оператора, примірочна та стіл для огляду посилок. Також для комфорту співробітників модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником. Складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами. Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 м2. Зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів.

Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.

Такі відділення дозволяють швидко відновлювати мережу Нової пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань. На встановлення та запуск одного модульного мобільного відділення потрібно 1-2 дні.

Перше модульне мобільне відділення вже розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині. Воно працює з 11.00 до 16.00 кожного дня крім неділі.

Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.

«Нова пошта» планує до кінця цього року виготовити та встановити 20 таких мобільних відділень.