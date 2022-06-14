«Нова пошта» та «Укрпошта» відновлюють доставку посилок з AliExpress

«Нова пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова пошта», повідомила про відновлення доставлення з онлайн-магазину AliЕxpress. Починаючи з 15 червня, українці знову можуть замовляти товари на цьому майданчику із доставленням в Україну «Новою поштою».

«Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили свою довоєнну швидкість. Тож тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу із сайту у зручне відділення або поштомат «Нової пошти». Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат», – заявив керівник «Нової пошти Глобал» Юрій Беневитський.

До початку війни, AliExpress очолював ТОП найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти «Нової пошти» замовляли близько 2,6 тон товарів з AliExpress.

Нагадуємо, що з 12 травня «Нова пошта Глобал» поновила доставлення замовлень з iHerb.

Аналогічне повідомлення зробила й «Укрпошта». Доставлення посилок з маркетплейса AliExpress в Україну «Укрпоштою» стане доступною з 15 червня. Наразі доставлення замовлень можливе в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку. Доставлення в інші області буде поступово додаватись.

Всі замовлення, які доставляються «Укрпоштою», можна відстежити. Це означає, що навіть відправлення з типом доставлення Cainiao Super Economy з безоплатним доставленням будуть відстежуватися в особистому кабінеті й додатку AliExpress та на сайті «Укрпошти». «Укрпошта» обслуговує такі канали доставлення з AliExpress, як Cainiao Super Economy, AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard та інші. Доставлення замовлень з AliExpress буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.