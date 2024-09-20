«Нова пошта» випустила новий мобільний застосунок з розширеними можливостями

«Нова пошта» повідомила про вихід нового мобільного застосунку, який надає можливість користувачу здійснювати всі необхідні дії самостійно – без залучення кол-центра. Це єдиний застосунок для всіх ринків, де працює «Нова пошта» ─ як для України, так і країн Європи.

Серед основних нововведень застосунку називають наступні:

Зручне оформлення переадресації. Можна переадресувати посилку, відстежувати її за тим самим номером ЕН, редагувати чи скасувати переадресацію або замовити її повторно. Виклик кур’єра в три кліки. Достатньо вибрати звідки, що та коли зручно зустріти кур’єра. Так само можна зробити із замовленням адресної доставки. Ще можна написати кур’єру повідомлення прямо в застосунку, а також обрати зручний часовий проміжок та відслідковувати рух кур’єра в режимі реального часу за 15 хв до його приїзду. Контроль за кожним рухом своєї посилки по Україні та за кордоном. Керування посилкою. Користувач може створити посилку у застосунку, а потім відправити її через поштомат, залишити у відділенні у спеціальному боксі або віддати оператору. Також можна сплатити посилку за іншу людину та довірити отримання відправлення другу. Покращено досвід отримання посилки з поштомату. Тепер її можна отримати без інтернету, доступна допомога цифрового помічника. Усі посилки тепер одразу видно на головному екрані. Їх можна сортувати на «всі», «мені» й «від мене», а також обирати за фільтром. Повний перелік отриманих та відправлених посилок можна переглянути в архіві. Улюблене відділення. Збережені у профілі як улюблені відділення чи поштомат будуть підтягуватись під час оформлення переадресації, повернення, що прискорить оформлення. Спрощене оформлення повернення. Можна легко повернути товар відразу через застосунок.

Крім того, розробники додали можливість перевести чайові співробітнику «Нової пошти» — оператору, кур’єру, працівнику контакт-центру. Також можна оформити заявку на компенсацію у разі пошкодження посилки та відмовитися від розсилки рекламних повідомлень.

Також з’явилися нові можливості закордонного шопінгу. Наприклад, можна замовити не тільки доставку товару у відділення, поштомат або прямо додому із закордонного магазина, а й замовити викуп. Для цього треба залишити посилання на бажаний товар, а «Нова пошта» зробить решту: знайде, придбає та відправить до вас.

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Версія нового застосунку вже доступна для завантажування на мобільні пристрої з Android та iOS.

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