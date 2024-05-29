NovaPay тепер видає міжнародні перекази MoneyGram – безплатно для одержувача

Відтепер отримати міжнародний переказ MoneyGram можна у будь-якому відділенні «Нової пошти». Гроші будуть доступні для отримання відразу після відправлення переказу з-за кордону. Відкриття рахунку для цього не потрібне. Зазначається, що видача готівки безкоштовна для одержувача і займає кілька хвилин.

MoneyGram надає послуги грошових переказів по всьому світу онлайн і офлайн. MoneyGram використовують понад 150 млн споживачів вже понад 80 років.

«Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram, – коментує Андрій Кривошапко, CEO NovaPay. – Адже NovaPay – швидка, зручна і надійна доставка грошей туди, куди потрібно».

Для того, щоб отримати переказ MoneyGram в компанії «Нова пошта» необхідно:

звернутися до найближчого відділення «Нової пошти»;

назвати касиру номер переказу в MoneyGram;

надати документи, що посвідчують особу;

одержати кошти готівкою.

Нагадаємо, НБУ включив NovaPay до переліку найбільш важливих об’єктів платіжної інфраструктури. У 2023 році рекордна кількість операцій в NovaPay досягла 2,46 млн транзакцій на добу.