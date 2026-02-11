tradfi
Новини Новини 11.02.2026 comment views icon

Об'єднуємо сили Digital Economy в технологічних та ділових медіа: ITC, The Page, SPEKA, MC.today, Highload

author avatar

ITC.UA

Редакція ITC.ua

ITC.ua є одним із найстаріших та найавторитетніших онлайн-видань України, що спеціалізується на тематиці інформаційних технологій, науки, гаджетів та розваг. Засноване у 2001 році, видання завоювало репутацію надійного джерела новин, редакційних оглядів та аналітичних матеріалів для мільйонів українських читачів.


Загальна кількість користувачів 2025 року сягнула понад 16 млн, а максимум унікальних користувачів в день доходив до 255 684. За минулий рік редакція підготувала та випустила близько 7 000 матеріалів!

За даними SimilarWeb, у 2025 році ITC.ua зберіг лідерську позицію серед конкурентів. В січні 2026 сайт набрав майже п’ять мільйонів переглядів та 1 800 000 унікальних користувачів.


На початку 2026 року відбулася знакова подія для українського медіаринку: ITC.ua разом із виданнями MC.today та Highload об’єдналися з The Page та SPEKA, в рамках медіагрупу Digital Economy. Для ITC.ua це означає не лише збереження редакційної незалежності та команди, але й доступ до нових ресурсів та можливостей для зростання в рамках більшої структури.

Зростання трафіку The Page

Ця консолідація спрямована на створення потужної екосистеми для бізнесової та технологічної спільноти України. Щомісячне охоплення SPEKA сягає 365 тис. користувачів, а The Page стабільно має понад 1,3 млн читачів на місяць. У січні 2026 року частка Digital Economy в об’єднаному сегменті ділових та технологічних видань становила 14,13%.

Об’єднавши разом сили медіагрупи та читацької спільноти, ITC.ua продовжить відігравати ключову роль на українському ринку технологічних медіа. Нашим пріоритетом, як і завжди, залишається збереження якісної контентної політики та прозорих стандартів. 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA
Манґа "Дух в оболонці" вперше вийде українською: передзамовникам — листівка з автографом Шіро Масамуне
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Окупанти шукають українців для реєстрації терміналів Starlink — СБУ
Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS
"Все як Толкін прописав": арти скасованої гри "Володар перснів" показали гавань Умбар та заїзд "Брикливий поні”
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
"Програміст з КНДР може носити ваше прізвище": нова схема обману роботодавців
Bitget обнуляє комісію маркетмейкерів і знижує її для тейкерів. Це стосується акцій і металів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати