Об'єднуємо сили Digital Economy в технологічних та ділових медіа: ITC, The Page, SPEKA, MC.today, Highload

ITC.ua є одним із найстаріших та найавторитетніших онлайн-видань України, що спеціалізується на тематиці інформаційних технологій, науки, гаджетів та розваг. Засноване у 2001 році, видання завоювало репутацію надійного джерела новин, редакційних оглядів та аналітичних матеріалів для мільйонів українських читачів.





Загальна кількість користувачів 2025 року сягнула понад 16 млн, а максимум унікальних користувачів в день доходив до 255 684. За минулий рік редакція підготувала та випустила близько 7 000 матеріалів!

За даними SimilarWeb, у 2025 році ITC.ua зберіг лідерську позицію серед конкурентів. В січні 2026 сайт набрав майже п’ять мільйонів переглядів та 1 800 000 унікальних користувачів.





На початку 2026 року відбулася знакова подія для українського медіаринку: ITC.ua разом із виданнями MC.today та Highload об’єдналися з The Page та SPEKA, в рамках медіагрупу Digital Economy. Для ITC.ua це означає не лише збереження редакційної незалежності та команди, але й доступ до нових ресурсів та можливостей для зростання в рамках більшої структури.

Ця консолідація спрямована на створення потужної екосистеми для бізнесової та технологічної спільноти України. Щомісячне охоплення SPEKA сягає 365 тис. користувачів, а The Page стабільно має понад 1,3 млн читачів на місяць. У січні 2026 року частка Digital Economy в об’єднаному сегменті ділових та технологічних видань становила 14,13%.

Об’єднавши разом сили медіагрупи та читацької спільноти, ITC.ua продовжить відігравати ключову роль на українському ринку технологічних медіа. Нашим пріоритетом, як і завжди, залишається збереження якісної контентної політики та прозорих стандартів.