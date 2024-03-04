Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G

Оператори зв’язку ще не завершили розгортання мобільних мереж 5G. Проте керівники деяких телеком-операторів вже говорять про запуск мереж 5.5G або 5G Advanced. Такі обговорення відбувалися під час проведення виставки Mobile World Congress 2024.

На виставці керівники деяких із провідних операторів заявили, що вони працюють над впровадженням нового покоління мобільного інтернету. Це забезпечить роботу навіть більш просунутих застосунків, ніж нинішні застосунки з інтенсивним об’ємом даних, такі як Facebook, Instagram, YouTube, Netflix та TikTok. Ці програми добре обслуговуються нинішнім мобільним інтернетом. Але в майбутньому очікується, що 5.5G забезпечить роботу більш вибагливих за стосунків, включаючи гарнітури віртуальної або змішаної реальності, які стають дедалі потужнішими.

5G – це наступне покоління мобільного інтернету після 4G, яке обіцяє надвисоку швидкість передачі даних і краще покриття. Хоча від початку запровадження цього стандарту минуло вже близько 5 років, проникнення 5G серед споживачів залишається низьким. Кількість споживачів з підключенням 5G зростає, але все ще охоплює незначну кількість клієнтів. Очікується, що лише до 2029 року з’єднання 5G становитимуть більше половини (51%) мобільних з’єднань.

5G позиціюється телекомунікаційною галуззю не лише як споживчий продукт з вищою швидкістю завантаження, а і як мережа, яка може стати основою нових технологій, таких як безпілотні автомобілі, непілотовані повітряні таксі, пристрої інтернету речей. В основному це пов’язано з нижчими затримками, ніж у 4G.

Водночас 5.5G або 5G Advanced є наступною еволюцією мобільних мереж – випуском 18 стандарту (5G – випуск 17, 6G – стане випуском 19).

«Основними пріоритетами для розробки передових стандартів 5G є підвищення комерційної значущості 5G шляхом розширення вертикальних ринків, розв’язання проблем розгортання та продовження еволюції технологій для побудови мосту до 6G», — сказав Мілінд Кулкарні, віцепрезидент і керівник бездротових лабораторій InterDigital.

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5.5G забезпечить вищу швидкість висхідного зв’язку, тобто користувачі зможуть транслювати відео, публікувати в інтернеті та грати в багатокористувацькі ігри набагато швидше, ніж раніше.

За словами керівників телекомунікаційних компаній, додаткові переваги 5G Advanced порівняно з поточним 5G полягають у тому, що вони зроблять самі мережі більш «інтелектуальними» завдяки застосуванню ШІ та машинного навчання, а також підвищать продуктивність і зменшать загальне енергоспоживання.

Водночас завдяки 5G Advanced телекомунікаційні компанії можуть почати заробляти більше грошей на розгортанні 5G. Оскільки основним фокусом 5G є корпоративні застосунки, вони можуть забезпечити більші заробітки операторам, ніж сервіси для споживачів.

Телекомунікаційні компанії ще не розкрили інформацію стосовно того, наскільки дорожчими будуть тарифні плани 5G Advanced порівняно з 5G. Але аналітики очікують, що вони намагатимуться заробляти, розумно підійшовши до підписок і використовуючи штучний інтелект та інші технології для більш ефективної роботи своїх мереж.

Постачальник телекомунікаційного обладнання Huawei очікує, що 2024 рік стане роком офіційного початку комерційного впровадження 5G Advanced. Для Huawei 5.5G — це мережа, яка матиме швидкість низхідного зв’язку 10 Гбіт/с. Huawei вже представила 8 «інноваційних практик» 5.5G, які допоможуть операторам будувати мережі 5.5G у всіх діапазонах частот.

Джерело: cnbc

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