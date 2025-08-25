Перший погляд на "довгий Нептун": далекобійна ракета стала довшою і ширшою

Ймовірна модифікована крилата ракета "Нептун" / держпортал "Зброя"

Версія української ракети Р-360 “Нептун” уражає цілі на відстані 1000 км. Крилата ракета вперше з’явилася на офіційному зображенні.

“Довгий Нептун” пройшов випробування у березні 2025 року та вже здійснює бойові ураження. Перші дані про її розробку з’явилися ще два роки тому, проте досі бракувало зображень модифікованої ракети. До Дня Незалежності держпортал “Зброя” опублікував відео, де серед інших зразків озброєння можна помітити невідому досі ракету.

Експерти сайту Defense Express стверджують, попри відсутність явної вказівки, що “інших пояснень, що це може бути за ракета, з Х-подібними крилами, що складаються немає”. Характеристики ракети досі невідомі, але дальність до 1000 км та використання для ураження цілей на землі були задекларовані раніше. Також у повідомленні йдеться, що оскільки ракета вже давно застосовується, тож її вигляд не стане новою інформацією для ворога.

Defense Express порівняв вигляд оригінальної та модифікованої ракети, щоб побачити зміни в останній. Новий “Нептун”. Найімовірніше, двигун та хвостова частина лишилися незмінними, тому можуть бути опорою для масштабування інших розмірів. Порівняння дає довжину решти ракети у 6 м — на 1,5 м більше, ніж в оригінала.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Збільшення центральної частини фюзеляжу сягає близько 120 мм (з 380 мм до 500 мм). При цьому передній обтічник, здається, зберіг товщину. Площа хвостового оперення та особливо крил помітно зросла, для компенсації більшої ваги. Про бойову частину важко щось сказати, крім того, що вона становила 150 кг у немодифікованій ракеті.

Раніше ITC.ua з посиланням на Assotiated Press повідомляв про вигляд та виготовлення іншої української ракети, “Фламінго”. Порівняно з “довгим Нептуном”, вона має утричі більшу довжину ураження, інше компонування так, вочевидь, більшу бойову частину.