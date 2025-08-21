Журналісти побували на виробництві ракет "Фламінго", — AP

Графіка на одній з ракет "Фламінго" / AP, YouTube

Знімальна група The Associated Press побувала на одній з таємних фабрик компанії Fire Point, де виробляють українські ракети “Фламінго” (FP-5).

Журналісти описують просторе приміщення, “де лунає рок-музика”, і в якому керівники компанії вперше публічно представили крилату ракету, здатну долати відстань 3000 км. Коли репортери відвідали завод, там чекали на відправлення десятки менших дронів FP-1. Протягом 72 годин їх мали доставити на передову у непомітних вантажівках.

Команда Fire Point регулярно отримує відгуки від військових підрозділів. Компанія реінвестує більшу частину прибутку у швидкі інновації, щоб не відставати від прогресу та потреб війни.

«Бій у повітрі — це наша єдина реальна асиметрична перевага на полі бою на цей час. У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них», — каже Ірина Терех, керівниця виробництва.

Цього року Fire Point завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5. Здатна подолати 3000 км та влучити у ціль в радіусі 14 м, FP-5 є однією з найбільших подібних ракет у світі. Вона доставляє до пункту призначення понад 1 т бойової частини — 1150 кг. Оскільки початкові версії ракети вийшли рожевими після заводської помилки, її назвали «Фламінго» — і ця назва прижилася.

За словами керівниці, Fire Point виробляє приблизно одної «Фламінго» на день. До жовтня компанія сподівається наростити виробництво до семи штук на день. Ірина Терех скептично ставиться до того, що Росія погодиться на умови справжнього миру. «Ми готуємося до більшої, набагато страшнішої війни».

Також видання розповідає про становлення компанії, про зусилля України з нарощування виробництва зброї, існування скритих підприємств та згадує, що Fire Point власними силами розробила ПЗ для навігації дронів. Але наразі це усі технічні деталі, відомі про ракету та темпи її виробництва, крім опублікованих раніше.