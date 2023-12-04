Україна розробляє ракету «довгий Нептун» — заступник міністра оборони

ВПК України наразі веде розробку нової модифікації ракети для комплекса «Нептун», яку називають «довгий Нептун». Про це повідомив у інтерв’ю АрміяInform, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу «Нептун». Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО.

Більше подробиць Гаврилюк по цій темі не повідомив. Найімовірніше мова про модифікацію ракети Р-360 комплексу «Нептун», призначену для наземних цілей. Їй приписують знищення ЗРК С-400 біля мису Тарханкут в окупованому Криму наприкінці серпня. Згідно з неофіційними даними, новий варіант ймовірно має бойову частину масою 350 кг, яку можна доставити на дистанцію до 400 км. Протикорабельна версія має скромніші (але офіційно підтверджені) специфікації — 150 кг бойової частини на відстань до 300 км.

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.