EA Sports показала перший трейлер F1 24, а також повідомила дату виходу гри в кінці травня. Кадри трейлеру не демонструють якихось змін в серії, просто чергуються кадри з автодромів та стилізовані.

Нова версія перегонової гри вийде 31 травня на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One та ПК, через EA App, Epic Games Store та Steam. Крім того, EA також оголосила, що гравці F1 23 за попереднє замовлення матимуть змогу взяти участь у Time Trial challenges (заїздах на час) на нових болідах 2024 року перед Гран-прі Бахрейну, що відбудеться цими вихідними.

Протягом обмеженого періоду часу власники будь-якої з версій F1 2021, F1 22 або F1 23, матимуть знижку 15% при попередньому замовленні F1 24 Champions Edition, яка дасть змогу пограти на 3 дні раніше та отримати кілька внутрішньоігрових бонусів. Також передзамовники отримають лівреї McLaren та Alpine 2023 F1, які будуть легко перенесені в F1 24.

