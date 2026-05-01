Новини Кіно 01.05.2026

Екранізація Battlefield як "яблуко розбрату" для Голлівуду: Netflix, Sony і Warner Bros. у битві за права на фільм

Софія Шадріна

Екранізація Battlefield як яблуко розбрату для Голлівуду: Netflix, Sony і Warner Bros. у битві за права на фільм / The Wrap
П’ять великих студій Голлівуду одночасно борються за права на екранізацію Battlefield, і ставки дуже серйозні.


За даними The Wrap, у торгах беруть участь Netflix, Warner Bros., Sony, Universal і Amazon MGM. Режисером фільму має стати Крістофер МакКуорі, відомий серією “Місія нездійсненна”, а продюсером — і потенційно виконавцем головної ролі — Майкл Б. Джордан. EA та команда МакКуорі самі запропонували проєкт студіям у пошуках найкращої пропозиції.

Кожен учасник торгів має свої резони. Netflix зазвичай не є фаворитом для кінотеатральних релізів — але останнім часом активно намагається довести протилежне: цього року студія випускає перший фільм про Нарнію від Ґрети Ґервіг в IMAX. Щоб перемогти в торгах, Netflix може запропонувати МакКуорі театральний реліз як поступку.

Warner Bros. перебуває в процесі злиття з Paramount, яка випустить фільм за Call of Duty у 2028 році. Якщо угода відбудеться — два найбільших конкуруючих шутери можуть опинитися під одним дахом. Крім того, Warner Bros. добре знає Джордана: “Грішники” (Sinners) 2025 року стали для актора великим тріумфом і принесли йому першу премію “Оскар”.


Amazon MGM підтримує Джордана ще з часів серії “Крід”. Зараз студія також фінансує його нову версію “Афери Томаса Крауна”, прем’єра якої запланована на березень 2027 року. Четвертий “Крід” також у планах.

Sony глибоко занурена в ігрові адаптації через PlayStation Productions і наразі розробляє фільми за Resident Evil, Bloodborne, Helldivers, Metal Gear Solid і The Legend of Zelda. Battlefield органічно вписується в цей портфель.

Universal виглядає найменш очевидним кандидатом: єдиний спільний проєкт із МакКуорі — провальний перезапуск “Мумії” 2017 року. Ігрова лінійка студії орієнтована на сімейну аудиторію (Mario, Donkey Kong), тоді як Battlefield — це дорослий бойовик.

Ми раніше писали, що Battlefield 6 вийшла і одразу побила рекорд онлайну в Steam — франшиза знову на піку популярності, що робить її кінопотенціал особливо привабливим.

Якщо фільм вийде і матиме успіх — він може запустити нову кінофраншизу. І тоді протистояння Battlefield проти Call of Duty розгорнеться не лише в грі, а й на великому екрані.

Джерело: The Wrap

