«Підкорювати космос, знати будь-яку мову»: IT-рекрутерка поділилася вакансією з зарплатою $800

IT-рекрутерка Інна Богатир поділилася в LinkedIn доволі строкатою вакансією: від кандидата вимагають «вміння розмовляти так, щоб резюме сяяло» та «знання будь-якої мови».
При цьому вакансія отримала вже 212 відгуків (на момент написання новини).
Ось що вимагають від кандидата:
- «вміння розмовляти так, щоб резюме сяяло, а співбесіди — були крутими чатами»;
- «розуміння та відчуття того, як успішно закривати вакансії для крутих команд усього світу»;
- «знання мов — будь якої, адже ми розганяємось по всьому глобусу!»
«Ти — не просто рекрутер, а справжній талант-хантер! Ти шукаєш не працівників, а круті команди, які готові підкорювати світ. Тобі не страшний віддалений формат, адже ти живеш в онлайн-космосі та знаєш, як бути завжди на зв’язку», — а ось так на Djinni описують місію кандидата.
Пропонують ж за це від $800 до $1200.
Користувачі висловили догадку, що опис вакансії згенерований за допомогою ChatGPT. Але, вірогідно, відредагувати його забули.
«Мені дуже подобається опис. Буду перечитувати, коли потрібно зайти на позитивну хвилю. Таке поле для уяви художника. Співбесіди — круті чати, це топ», — зазначила PPC Specialist Kota Pobratski.