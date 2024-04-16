«Підкорювати космос, знати будь-яку мову»: IT-рекрутерка поділилася вакансією з зарплатою $800

IT-рекрутерка Інна Богатир поділилася в LinkedIn доволі строкатою вакансією: від кандидата вимагають «вміння розмовляти так, щоб резюме сяяло» та «знання будь-якої мови».

При цьому вакансія отримала вже 212 відгуків (на момент написання новини).

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Ось що вимагають від кандидата:

«вміння розмовляти так, щоб резюме сяяло, а співбесіди — були крутими чатами»;

«розуміння та відчуття того, як успішно закривати вакансії для крутих команд усього світу»;

«знання мов — будь якої, адже ми розганяємось по всьому глобусу!»

«Ти — не просто рекрутер, а справжній талант-хантер! Ти шукаєш не працівників, а круті команди, які готові підкорювати світ. Тобі не страшний віддалений формат, адже ти живеш в онлайн-космосі та знаєш, як бути завжди на зв’язку», — а ось так на Djinni описують місію кандидата.

Пропонують ж за це від $800 до $1200.

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Користувачі висловили догадку, що опис вакансії згенерований за допомогою ChatGPT. Але, вірогідно, відредагувати його забули.