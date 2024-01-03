Підліток «пройшов» класичний Tetris для NES – вперше за 34 роки існування гри

Тринадцятирічний підліток став першою людиною, яка пройшла Tetris для NES до виходу гри з ладу (кіллскріну). Досягнення відбулося через 34 роки після запуску гри в 1989 році. Віліс, з ніком Blue Scuti, також був першим хто досяг рівня 157. Як відзначає канал спільноти класичного тетрісу aGameScout, це «найбільше досягнення за 34-річну історію професійної сцени класичного тетрісу».

Оригінальний Tetris був розроблений у 1984 році, найбільш популярна його класична версія випущена на 8-розрядній консолі NES у 1989 році. Досі існує активна спільнота гравців, яка проводить змагання та фіксує досягнення.

Історія рекорду

Гравці у Tetris NES досягають максимальної швидкості гри на рівні 29. Дістатися до цього рівня є справжнім досягненням, але з цього моменту блоки Tetris падають так швидко, що перейти на вищі рівні майже неможливо традиційними методами.

Після 29 рівня просто натисканням ліворуч або праворуч на контролері не вдасться коректно керувати блоками, що падають. Гравці стикаються з функцією відкладеного автоматичного зсуву (DAS), вбудованою в Tetris. Таким чином, рівень 29 десятиліттями вважався фінальним, оскільки було неможливо маніпулювати фігурами так, щоб очищувалися рядки.

У 2011 році гравець Тор Акерлунд досяг 30 рівня, особливим чином вібруючи пальцями, щоб обійти DAS – після цього техніка «гіпертапінгу» стала загальноприйнятою. Рекорд Аакерлунда тримався сім років.

У 2018 році Джозеф Салі досяг 31 рівня, а згодом кілька разів побивав свій власний рекорд, рівень за рівнем, досягнувши 35 рівня у 2020 році. У відео зазначено, що проходження 30-тих рівнів все ще вимагає певної удачі з випадінням блоків.

Велике оновлення арсеналу гравців у Tetris NES відбулося у 2020 році, коли гравець Cheez представив техніку «ролінгу». Вібрація на нижній частині контролера дозволяла натискати кнопки вдвічі швидше, ніж це робив найшвидший гіпертапер. Геймери мали набагато більше контролю, завдяки чому проходи понад 29 стали набагато частішими. Завдяки новому методу Cheez досяг рівня 40 у 2021 році. Справи гравців пішли краще, і у 2022 році EricICX досяг 95 рівня.

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Цікаво, що після рівня 138 кольори блоків можуть збиватися та робити їх непомітними на загальному тлі. Ці візуальні перешкоди сповільнили підйом на вищі рівні у 2020-х роках, але PixelAndy все одно досяг рівня 148 у листопаді 2023 року. І саме цей рекорд побив Blue Scuti.

Чи є 157 найбільшим рівнем у грі?

Насправді це не найвищій можливий рівень Tetris. У 2021 році розробник Грег Кеннон створив бота для гри, щоб подивитися на рівні, які були недоступні людині. Його програма StackRabbit досягла 237-го рівня до того, як Tetris вийшов з ладу. Досягнення 255-го рівня скинуло б гру до рівня 0.

Кіллскрін трапляється під час тривалих ігрових сеансів через помилку переповнення байтів. Рівень, на якому відбувається цей збій, ймовірно, не встановлений жорстко та залежить від попередніх дій. Вважалося, що можна побачити кіллскрін на рівні 155. Тринадцятирічному геймеру це вдалося 21 грудня 2023 року, коли він досяг рівня 157 – трохи вище. Повне «проходження» гри теж вище, в останньому відео.

Джерело: Tom’s Hardware