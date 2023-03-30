PocketBook анонсувала рідер InkPad 4 з під світкою екрана, прослуховуванням аудиокниг, захистом від води та ціною 12 тис. грн

Компанія PocketBook повідомила про випуск нового пристрою для читання електронних книг в лінійці InkPad. Новий PocketBook InkPad 4 отримав екран останнього покоління E Ink Carta 1200 та захист від води за стандартом IPX8.

Новинка містить 7,8-дюймовий екран E Ink Carta 1200 з роздільною здатністю 1404×1872 пікселів та щільністю пікселів 300 PPI. Нова технологія забезпечує збільшення контрастності на 15% та покращення швидкості відгуку на 20%. Екран монохромний, він відтворює зображення у 16 градаціях сірого. Дисплей підтримує сенсорне введення та має адаптивне підсвічування з функцією SMARTlight, що дозволяє регулювати як яскравість, так і колірну температуру.

Рідер оснащений 2-ядерним процесором, вбудованою пам’яттю місткістю 32 ГБ та модулем Wi-Fi для синхронізації. Також в наявності є сенсор для автоматичної зміни орієнтації екрана. Батарея місткістю 2000 мАг забезпечує до місяця активного читання. Вага рідера складає 265 г, а його розміри – 134×189,5×7,95 мм.

PocketBook InkPad 4 підтримує 21 книжковий формат, 4 графічні формати, а також 6 аудіо форматів і оснащений вбудованим динаміком. Отже, аудіо книги можна слухати за допомогою рідера. А завдяки Bluetooth пристрій можна під’єднати до бездротових навушників, колонок та інших аудіосистем. Завдяки функції Text-to-Speech рідер здатен читати вголос будь-який текстовий файл природним голосом, однією з 26 доступних мов. В пристрої встановлено Англо-Український словник.

PocketBook InkPad 4 захищений від впливу води за стандартом IPX8. Він витримує занурення у прісну воду на глибину до 2 метрів на термін до 60 хвилин. Також екран пристрою отримав покращений захист від подряпин.

Новий рідер PocketBook InkPad 4 повинен надійти в продаж на початку травня 2023 року за ціною близько 12 тис. грн.