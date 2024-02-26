Майже п’ять років тому Energizer намагався продавати смартфон, або точніше сказати павербанк на 18 000 мАг з вбудованим телефоном. Тепер Avenir Telecom (що володіє брендом Energizer) зробила це знову, тільки тепер вони помістили смартфон у батарею на 28 000 мАг. Це те, що зветься прогресом.

Сам пристрій називається Hard Case P28K, і, як і його попередник, він продаватиметься під брендом Energizer. Компанія стверджує, що батареї P28K достатньо для того, щоб вистачило на цілий тиждень регулярного використання. Пристрій також має досить міцний клас захисту IP69, щоб витримати будь-які пригоди поза мережею, в яких ви, можливо, захочете взяти участь, перебуваючи далеко від точки зарядки. Час роботи в режимі розмови становить 122 години (або трохи понад п’ять днів), а в режимі очікування — 2252 години, що майже 94 дні, передає The Verge.

Недоліком є абсолютні розміри. При товщині 27,8 мм і вазі 570 г, Hard Case P28K понад як втричі перевищує товщину і вагу iPhone 15.

Його можна швидко зарядити потужністю до 33 Вт, проте інші характеристики більше стосуються смартфонів початкового, або середнього рівня. Тут немає 5G, а процесор — MediaTek MT6789, 8 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ постійної пам’яті, тріо задніх камер, Android 14 і 6,78-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 1080p.

Avenir Telecom планує продавати Energizer Hard Case P28K за ціною 249,99 євро, коли він надійде у продаж у жовтні цього року.

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