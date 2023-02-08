Понад 400 резидентів та 4 млрд гривень сплачених податків — Дія.City відзначає свою першу річницю

8 лютого 2022 року в Україні запустили Дія.City — унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній.

За рік роботи до Дія.City приєдналися Monobank, Нова Пошта, Samsung, AJAX, EPAM та загалом понад 430 резидентів, в яких нині працюють 35 тисяч спеціалістів. У 2022 році компанії-резиденти сплатили до бюджету України понад 4 млрд гривень, що становить 6% від податків, загалом сплачених індустрією.

Дія.City пропонує нову екосистему для ведення бізнесу в Україні: резиденти (як українські, так і іноземні компанії) отримують особливий правовий статус, спеціальні умови оподаткування та лібералізовані трудові відносини. Серед ключових переваг — податок на виведений капітал замість податку на прибуток; працевлаштування як за КЗпП, так і контрактне (альтернатива ФОП); європейська система набуття та захисту інтелектуальної власності. Детальніше про все це — тут.

Наприкінці березня уряд спростив умови вступу та отримання статусу резидента Дія.City для ІТ-компаній на час воєнного стану — скасували критерії щодо кількості співробітників, середньої зарплати, а також звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок.

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Серед нових цілей простору Дія.City, на яких позначилось повномасштабне вторгнення росії, — залучення та підтримка military-tech компаній, які займаються створенням дронів, систем безпеки, тепловізорів, оптичних приладів тощо.

“Це технології, що зберігають життя наших захисників і захисниць та наближають перемогу. Продовжуємо масштабувати найкращий податковий та правовий простір Європи та розвивати Україну як технологічну державу”, — зазначає голова Мінцифри Михайло Федоров.

До початку війни в Мінцифрі прогнозували, що завдяки Дія.City темпи росту ІТ-сектора можуть подвоїтися до 40–50% на рік, а доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5-$17 млрд. Разом з тим кількість робочих місць у галузі може збільшитися до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни.