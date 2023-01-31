Бронювання ІТ-спеціалістів від мобілізації — Мінцифри опублікувало алгоритм для резидентів «Дія City» та всіх інших

Кабмін затвердив перелік критеріїв, за якими підприємство можна визначити “критичним”, а отже працівники таких зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Мінцифри своєю чергою опублікувало алгоритм, за яким здійснюватиметься бронювання.

Як повідомив заступник голови Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков, “критичні” підприємства зможуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників від їхньої кількості на дату подання списку — при чому керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності.

Алгоритм бронювання працівників від мобілізації

Звернутися з клопотанням про визнання підприємства “критичним” до Мінцифри, яке перевірить його на відповідність критеріям;

Якщо підприємство визнають “критичним”, воно має надати до Мінцифри лист-обґрунтування та список військовозобов’язаних, який надалі погодять з Генштабом;

Мінекономіки видасть наказ про бронювання, а підприємство організовує видачу витягів працівникам;

Раз на квартал підприємство звітує до Мінцифри про кількість військовозобов’язаних.

Також Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє резидентам Дія.City залучати до роботи іноземців та осіб без громадянства й без дозволу на працю. Співпрацювати на таких умовах можна лише через укладення GIG-контракту з фахівцем. Сама ж пільга діятиме до кінця воєнного стану.

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Нагадаємо, головні критерії за якими підприємство визначається критично важливим для функціонування економіки країни, це:

підприємство є резидентом Дія City;

загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих і сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент €1,5 млн;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент €32 млн;

підприємства мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави;

підприємства мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за звітний період.

Для визнання “критичним” підприємство має відповідати щонайменше 3 критеріям.

Також до критично важливих підприємств, відносять: спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Раніше голова міністерства економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін планує дозволити українцям, які отримали бронювання від призову, виїжджати у закордонні відрядження.