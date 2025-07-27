Porsche в заручниках: Білл Гейтс 13 років щодня платив по $28 за авто своєї мрії, яким не міг користуватися

13 років по $28 щодня за авто мрії: як Білл Ґейтс зберігав Porsche 959

Білл Гейтс завжди захоплювався автомобілями. Він не визнавав ідеї їздити з водієм — за кермом йому подобалося бути особисто. Особливо він любив Porsche. Улюбленцем став Porsche 959, який Гейтс привіз до США ще у 1988 році, попри те, що авто не відповідало вимогам щодо викидів та безпеки, які тоді діяли.

Автомобіль Porsche 959 Komfort був технічним проривом: 2,85-літровий опозитний мотор із двома турбінами, повний привід, електронно керована підвіска. І все це в легкому та надзвичайно швидкому кузові. На той час це був найшвидший серійний автомобіль, допущений до доріг загального користування.

Авто було ще й дуже рідкісним: Porsche випустила лише 337 екземплярів. І Гейтс не зміг втриматись. Він купив машину, знаючи, що вона не відповідає вимогам Агентства з охорони довкілля США (EPA), а також стандартам безпеки Адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA).

У результаті машину затримали в порту Сіетла. На щастя, її не знищили, але й не дозволили ввезти в країну. Вона лишалася на складі. Гейтсу довелося платити по $28 щодня за зберігання авто, і він платив. Щодня. Протягом 13 років.

У підсумку, сума перевищила $133 тис., це вже була більш як половина вартості самого автомобіля (тоді Porsche 959 коштував близько $225 тис.). Але Гейтс не відмовився — він дочекався.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wealth (@wealth)

13 серпня 1999 року у США набрала чинності федеральна поправка Show and Display. Вона дозволила ввозити до країни автомобілі, що мають історичну або технічну цінність, навіть якщо вони не відповідають стандартам безпеки й викидів. Але з обмеженням: їх дозволено використовувати не більше ніж 2500 миль (4 тис. км) на рік, і переважно для виставок або колекцій.

У 2001 році, після 13 років очікування і $133 тис. штрафів, Білл Гейтс нарешті забрав свою Porsche 959 додому.

Сьогодні такі машини — мрія колекціонера. Їхня ринкова вартість доходить до $1,5 млн. Історія Гейтса — не лише про авто, а й про впертість, любов до технологій і здатність чекати, коли справді того варто.

Джерело: autoevolution