Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

Для монітора Cooler Master GP57ZS, показаного на Computex 2024, знадобиться дійсно великий робочий стіл. Вигнутий широкоформатний монітор має діагональ 57 дюймів.

Велетенський монітор для ігор, створений за технологією VA Mini-LED, має роздільну здатність 7680 x 2160 (подвійні 4K) та кривину 1000R. Дисплей передає 98% колірного простору DCI-P3. На жаль, поки невідомі такі його характеристики як частота оновлення та роз’єми.

За твердженням компанії, мінісвітлодіодне підсвічування з 2304 зонами контрастності та широка колірна гама повинні підвищити рівень занурення та допоможуть «загубитися в барвистих світах». TechPowerUp припускає, що Cooler Master GP57ZS має таку ж саму матрицю, що й останні подібні монітори Samsung та Acer.

На цей час Cooler Master GP57ZS все ще у розробці і є демонстрацією можливостей. Компанія каже, що це доказ концепції для кількох допоміжних технологій, таких як новий спеціальний радіатор (так, монітор потребує охолодження), нова звукова система та нова естетика дизайну. Невідомо, коли його можна буде придбати, але сайт Cowcotland стверджує, що монітор коштуватиме $2000.

Онлайн-курс "Ефективні презентації в PowerPoint" від Laba. Навчіться доносити ідеї через актуальні візуалізації.Курс зі створення презентацій, які додивлятися до кінця.Будь то sales offer, чи pitch deck. Дізнатись більше

Джерело: Tom`s Hardware

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.