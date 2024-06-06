Новини Пристрої 06.06.2024 о 13:35 comment views icon

Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

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Андрій Русанов

Автор сайту

Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Для монітора Cooler Master GP57ZS, показаного на Computex 2024, знадобиться дійсно великий робочий стіл. Вигнутий широкоформатний монітор має діагональ 57 дюймів.

Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

Велетенський монітор для ігор, створений за технологією VA Mini-LED, має роздільну здатність 7680 x 2160 (подвійні 4K) та кривину 1000R. Дисплей передає 98% колірного простору DCI-P3. На жаль, поки невідомі такі його характеристики як частота оновлення та роз’єми.

Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

 

За твердженням компанії, мінісвітлодіодне підсвічування з 2304 зонами контрастності та широка колірна гама повинні підвищити рівень занурення та допоможуть «загубитися в барвистих світах». TechPowerUp припускає, що Cooler Master GP57ZS має таку ж саму матрицю, що й останні подібні монітори Samsung та Acer.

Повне занурення: Cooler Master показала 57” вигнутий ігровий монітор VA Mini-LED

На цей час Cooler Master GP57ZS все ще у розробці і є демонстрацією можливостей. Компанія каже, що це доказ концепції для кількох допоміжних технологій, таких як новий спеціальний радіатор (так, монітор потребує охолодження), нова звукова система та нова естетика дизайну. Невідомо, коли його можна буде придбати, але сайт Cowcotland  стверджує, що монітор коштуватиме $2000.

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Джерело: Tom`s Hardware

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