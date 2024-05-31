Нові монітори Acer Predator X27U F3, X34 X5 і X32 X3 — OLED, G-SYNC та FreeSync, до 480 Гц

Acer додала три нові ігрові монітори до своєї лінійки Predator, усі вони мають OLED-дисплеї та швидку частоту оновлення. Моделі Predator X27U F3, Predator X34 X5 та Predator X32 X3 — працюють із технологіями NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro. Вони також мають справжній 10-бітний колір у просторі 99% DCI-P3, що означає більшу глибину кольору, вищий контраст та глибокий чорний колір. Моделі оснащені підставками з регульованою висотою, які можна нахиляти та повертати, та двома динаміками по 5 Вт.

Predator X27U F3 — 27-дюймовий монітор із роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів і частотою оновлення 480 Гц. Він оснащений USB-C і двома портами HDMI 2.1, а його підставка має роз’єм для кріплення штатива для аксесуарів. Модель буде доступна в третьому кварталі за ціною від $1200.

4K UHD OLED-монітор Predator X32 X3 з діагоналлю 31,5” має частоту оновлення 240 Гц, і до 480 Гц у роздільній здатності Full HD. Монітор також оснащений одним портом Type-C і двома HDMI 2.1, і він буде доступний у четвертому кварталі року за ціною від $1200 і вище.

Нарешті, Predator X34 X5 має 34-дюймовий вигнутий OLED-екран із кривиною 1800R та роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів. Він також має частоту оновлення 240 Гц і відгук 0,03 мс, як і модель Predator X32 X3. Монітор має два порти HDMI 2.1, DisplayPort і USB Type-C, і він буде доступний у четвертому кварталі щонайменше за $1200.

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Джерела: Acer, Engadget

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