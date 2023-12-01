Новини Новини 01.12.2023 о 13:35 comment views icon

ППО з дальністю понад 100 км — Міноборони назвало виробництво таких ракет приоритетом

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Юрій Орос

Автор новин

Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони — від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

В затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено близько 175 млрд гривень на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії.

— повідомив в ефірі генерал-лейтенант.

Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.

Що таке «Корал»?

Це український проєкт зі створення зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2016 року. «Корал» має стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил, передає Hromadske.

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ППО з дальністю понад 100 км — Міноборони назвало виробництво таких ракет приоритетом

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