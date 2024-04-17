Новини Новини 17.04.2024 о 12:21 comment views icon
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Працювати і насолоджуватися життям: експерти назвали топ-10 міст для ремоуту

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Експерти склали топ-10 міст, які можна вважати найкращими для ремоуту.

Про це повідомив CNBC, спираючись на дані Remote.com.

Платформа склала рейтинг 100 найкращих міст для віддаленої роботи на основі таких факторів:

  • якість життя,
  • безпека,
  • інтернет-інфраструктура,
  • економічні умови (ціни, рівень інфляція, наявність візи для фахівців).

Ось 10 найкращих міст світу для віддаленої роботи за версією Remote.com:

  1. Мадрид, Іспанія
  2. Мадейра, Португалія
  3. Торонто, Канада
  4. Окленд, Нова Зеландія
  5. Токіо, Японія
  6. Париж, Франція
  7. Портленд, Мен, США
  8. Тайбей, Тайвань
  9. Стокгольм, Швеція
  10. Рейк’явік, Ісландія

Мадрид

У Мадриді низькі податки та є варіанти візи для фрілансерів і працівників на ремоуті. Іспанія також має власну візу для номадів.

CNBC розповідає історію Херези, яка працює проджект-менеджером у багатонаціональній агенції соціальних медіа в Мадриді.

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30-річна Хереза ​​переїхала до столиці Іспанії у 2017 році. Вона додає, що хоча заробляє менше, ніж колись, вартість життя в Мадриді також нижча.

Зараз вона отримує $21 000 доларів, платить за квартиру-студію $638 і користується громадським транспортом.

Працювати і насолоджуватися життям: експерти назвали топ-10 міст для ремоуту

Фахівці серйозно ставляться до свого дозвілля: люди зазвичай працюють з 9 ранку до 6 вечора і відводять годину на обід, якщо не більше. Спілкування після роботи в барах, музеях і на концертах є звичайним явищем перед вечерею о 21:00.

«Люди в Мадриді та Іспанії загалом дійсно розуміють, що ти живеш не для того, щоб працювати; ти працюєш, щоб жити», — каже Джереза.

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Мадейра

Мадейра — друге найкраще місто для ремоуту. Воно пропонує невеликі податкові ставки, непогані варіанти проживання, безліч коворкінгів, а також  постійно зростаюче ком’юніті фахівців.

Та й взагалі Португалія останніми роками стала досить популярним напрямком для айтівців — згідно зі статистикою, кількість іноземців в країні досягла рекордного рівня.

Торонто

Торонто досить часто пртрапляє в списки найкращих міст за критеріями безпеки, якості життя, темпм економічного зростання і т.д.

Місто приваблює нових мешканців з усього світу: приблизно половина мешканців Торонто народилися за межами Канади.

Цікаво, що у першу десятку потрапило лише одне місто США — Портленд.


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