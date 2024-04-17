Працювати і насолоджуватися життям: експерти назвали топ-10 міст для ремоуту

Експерти склали топ-10 міст, які можна вважати найкращими для ремоуту.

Про це повідомив CNBC, спираючись на дані Remote.com.

Платформа склала рейтинг 100 найкращих міст для віддаленої роботи на основі таких факторів:

якість життя,

безпека,

інтернет-інфраструктура,

економічні умови (ціни, рівень інфляція, наявність візи для фахівців).

Ось 10 найкращих міст світу для віддаленої роботи за версією Remote.com:

Мадрид, Іспанія Мадейра, Португалія Торонто, Канада Окленд, Нова Зеландія Токіо, Японія Париж, Франція Портленд, Мен, США Тайбей, Тайвань Стокгольм, Швеція Рейк’явік, Ісландія

Мадрид

У Мадриді низькі податки та є варіанти візи для фрілансерів і працівників на ремоуті. Іспанія також має власну візу для номадів.

CNBC розповідає історію Херези, яка працює проджект-менеджером у багатонаціональній агенції соціальних медіа в Мадриді.

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30-річна Хереза ​​переїхала до столиці Іспанії у 2017 році. Вона додає, що хоча заробляє менше, ніж колись, вартість життя в Мадриді також нижча.

Зараз вона отримує $21 000 доларів, платить за квартиру-студію $638 і користується громадським транспортом.

Фахівці серйозно ставляться до свого дозвілля: люди зазвичай працюють з 9 ранку до 6 вечора і відводять годину на обід, якщо не більше. Спілкування після роботи в барах, музеях і на концертах є звичайним явищем перед вечерею о 21:00.

«Люди в Мадриді та Іспанії загалом дійсно розуміють, що ти живеш не для того, щоб працювати; ти працюєш, щоб жити», — каже Джереза.

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Мадейра

Мадейра — друге найкраще місто для ремоуту. Воно пропонує невеликі податкові ставки, непогані варіанти проживання, безліч коворкінгів, а також постійно зростаюче ком’юніті фахівців.

Та й взагалі Португалія останніми роками стала досить популярним напрямком для айтівців — згідно зі статистикою, кількість іноземців в країні досягла рекордного рівня.

Торонто

Торонто досить часто пртрапляє в списки найкращих міст за критеріями безпеки, якості життя, темпм економічного зростання і т.д.

Місто приваблює нових мешканців з усього світу: приблизно половина мешканців Торонто народилися за межами Канади.

Цікаво, що у першу десятку потрапило лише одне місто США — Портленд.