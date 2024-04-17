Працювати і насолоджуватися життям: експерти назвали топ-10 міст для ремоуту

Експерти склали топ-10 міст, які можна вважати найкращими для ремоуту.
Про це повідомив CNBC, спираючись на дані Remote.com.
Платформа склала рейтинг 100 найкращих міст для віддаленої роботи на основі таких факторів:
- якість життя,
- безпека,
- інтернет-інфраструктура,
- економічні умови (ціни, рівень інфляція, наявність візи для фахівців).
Ось 10 найкращих міст світу для віддаленої роботи за версією Remote.com:
- Мадрид, Іспанія
- Мадейра, Португалія
- Торонто, Канада
- Окленд, Нова Зеландія
- Токіо, Японія
- Париж, Франція
- Портленд, Мен, США
- Тайбей, Тайвань
- Стокгольм, Швеція
- Рейк’явік, Ісландія
Мадрид
У Мадриді низькі податки та є варіанти візи для фрілансерів і працівників на ремоуті. Іспанія також має власну візу для номадів.
CNBC розповідає історію Херези, яка працює проджект-менеджером у багатонаціональній агенції соціальних медіа в Мадриді.
30-річна Хереза переїхала до столиці Іспанії у 2017 році. Вона додає, що хоча заробляє менше, ніж колись, вартість життя в Мадриді також нижча.
Зараз вона отримує $21 000 доларів, платить за квартиру-студію $638 і користується громадським транспортом.
Фахівці серйозно ставляться до свого дозвілля: люди зазвичай працюють з 9 ранку до 6 вечора і відводять годину на обід, якщо не більше. Спілкування після роботи в барах, музеях і на концертах є звичайним явищем перед вечерею о 21:00.
«Люди в Мадриді та Іспанії загалом дійсно розуміють, що ти живеш не для того, щоб працювати; ти працюєш, щоб жити», — каже Джереза.
Мадейра
Мадейра — друге найкраще місто для ремоуту. Воно пропонує невеликі податкові ставки, непогані варіанти проживання, безліч коворкінгів, а також постійно зростаюче ком’юніті фахівців.
Та й взагалі Португалія останніми роками стала досить популярним напрямком для айтівців — згідно зі статистикою, кількість іноземців в країні досягла рекордного рівня.
Торонто
Торонто досить часто пртрапляє в списки найкращих міст за критеріями безпеки, якості життя, темпм економічного зростання і т.д.
Місто приваблює нових мешканців з усього світу: приблизно половина мешканців Торонто народилися за межами Канади.
Цікаво, що у першу десятку потрапило лише одне місто США — Портленд.