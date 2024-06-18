Президент підписав Закон про «автоцивілку» — поетапне збільшення страхових сум до європейського рівня

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Володимир Зеленський підписав закон №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Документ змінює правила обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів, наближуючи їх до європейського рівня (як і страхові суми).

Нинішній закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності ще у 2005 році й, на думку авторів закону №8300, нині вже не відповідає сучасним реаліям ринку, а також вимогам директив Європарламенту та Ради ЄС. Тому виникла необхідність вдосконалити відповідне законодавство.

Новий закон №8300 передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах ЄС. Нині ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від їхньої кількості. Шкода, заподіяна майну, оцінюється у 160 тис. грн на одного потерпілого (але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію).

З 1 січня 2025 року ліміти становитимуть 500 тис. грн на потерпілого (5 млн грн на одне ДТП) та 250 тис. грн на майно (1,25 млн грн на ДТП). З 1 січня 2026 року (але не раніше скасування воєнного стану) суми щодо шкоди життю та здоров’ю збільшуються до 1 млн грн на потерпілого та 20 млн грн на страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 2 млн грн на один страховий випадок.

Крім того, ці суми будуть ще поступово підвищені протягом 4 років після вступу України до ЄС: за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих – до 52 млн грн на одну особу та 258 млн грн на один страховий випадок; за шкоду, заподіяну майну потерпілих – до 52 млн грн на один страховий випадок.

Новий закон №8300 розширює сферу застосування євро протоколу, коли оформити заяву про страхове відшкодування при ДТП можна буде без участі поліції. Також документ запроваджує пряме врегулювання ДТП, якщо пошкоджено лише автомобіль – потерпілий зможе звертатися за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець аварії не застрахований. Крім того документ запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

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Серед інших нововведень:

Гарантійні виплати потерпілим особам за страховиків-банкрутів виплачуватимуть швидше – до 90 днів.

Передбачено зменшення терміну розгляду заяви про страхову виплату з 90 до 60 днів із дня подання.

Передбачено поступову відмову від укладання договорів автострахування у паперовій формі та перехід виключно до електронної форми.

Вводиться вільне ціноутворення договорів страхування – страхові компанії зможуть самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта.

Розширено можливість перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Нацполіцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Держприкордонслужбою в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. «Укртрансбезпека» тепер перевірятиме наявність поліса ОСЦПВ під час здійснення державного нагляду (контролю).

Джерело: «Слово і діло»

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