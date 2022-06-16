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Приватбанк: у травні українці більше купували їжі та техніки, відвідували кафе, ресторани, АЗС та платили картками

Приватбанк: у травні українці більше купували їжі та техніки, відвідували кафе, ресторани, АЗС та платили картками

У травні 2022 в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакції у квітні до 177 млн у травні 2022). Відповідно витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками також зросли на 21% (42,3 млрд грн у травні проти 34,9 млрд грн у квітні 2022).

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Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування – у травні в порівнянні з квітнем вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 млрд грн) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками. В той же час значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

“Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торгівельних точок, які приймають картки до оплати, – говорить керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв. – На сьогодні безготівкова оплата на споживчому ринку є домінуючою перед готівкою”.

Найбільшими темпами відновлюють товарообіг підприємці та малий бізнес – у порівнянні із квітнем на 20%, у загальнонаціональних торгових мережах обсяги оплат картками зросли на 16,5%. Загалом у травні в мережі банку кількість активних торгових терміналів, які приймають оплату картками, збільшилася на 9% до 181,5 тисяч. При цьому, за останній місяць ПриватБанк підключив бізнесу 6 300 нових POS-терміналів.


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