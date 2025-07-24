Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%

Принц темряви пішов з життя 22 липня у віці 76 років. Оззі Осборн, легенда рок-сцени, мав серйозні проблеми зі здоров’ям: хворобу Паркінсона, онкологічне захворювання, страждав від наслідків різноманітних травм та зловживань речовинами.

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Оззі залишив після себе величезний спадок — і як вокаліст Black Sabbath, і як медійна особистість. Також у 2022 році він встиг створити NFT-колекцію, про яку майже забули. Але, як це завжди буває з зірками, фанати та інвестори раптово згадали про CryptoBatz після смерти творця.

Мінімальна ціна NFT злетіла на понад 400% за останні 24 години, досягнувши 0,08 ETH. На момент написання статті вони торгувалися за 0,0229 ETH, згідно з даними OpenSea. Найдорожчий NFT CryptoBatz, під назвою MegadragonBat — торгується за 99 ETH.

NFT-колекція CryptoBatz складається з 9,666 одиниці. Це стилізовані зображення різних кажанів. Таким чином, Оззі увічнив один зі своїх найбільш культових сценічних моментів свого життя. Під час виступу у 1982 році в Де-Мойні, Айова, США, співак відкусив голову справжнього кажана, оскільки думав, що він зроблений з гуми.

Принц темряви розповів The Rolling Stone, що вирішив створити власну NFT колекцію, бо дружина відмовилася подарувати йому Bored Ape NFT на Різдво.