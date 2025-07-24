Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%

Принц темряви пішов з життя 22 липня у віці 76 років. Оззі Осборн, легенда рок-сцени, мав серйозні проблеми зі здоров’ям: хворобу Паркінсона, онкологічне захворювання, страждав від наслідків різноманітних травм та зловживань речовинами.
Оззі залишив після себе величезний спадок — і як вокаліст Black Sabbath, і як медійна особистість. Також у 2022 році він встиг створити NFT-колекцію, про яку майже забули. Але, як це завжди буває з зірками, фанати та інвестори раптово згадали про CryptoBatz після смерти творця.
Мінімальна ціна NFT злетіла на понад 400% за останні 24 години, досягнувши 0,08 ETH. На момент написання статті вони торгувалися за 0,0229 ETH, згідно з даними OpenSea. Найдорожчий NFT CryptoBatz, під назвою MegadragonBat — торгується за 99 ETH.
NFT-колекція CryptoBatz складається з 9,666 одиниці. Це стилізовані зображення різних кажанів. Таким чином, Оззі увічнив один зі своїх найбільш культових сценічних моментів свого життя. Під час виступу у 1982 році в Де-Мойні, Айова, США, співак відкусив голову справжнього кажана, оскільки думав, що він зроблений з гуми.
Принц темряви розповів The Rolling Stone, що вирішив створити власну NFT колекцію, бо дружина відмовилася подарувати йому Bored Ape NFT на Різдво.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: