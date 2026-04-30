Новини WTF 30.04.2026 comment views icon

Хороші хлопчики з Кремнієвої долини: робопси з головами Маска, Безоса і Цукерберга тиняються музеєм у Берліні

Софія Шадріна

Американський художник Beeple (справжнє ім’я — Майк Вінкельманн) відкрив нову інсталяцію в берлінській Neue Nationalgalerie. Її головні “персонажі” — роботизовані пси з гіперреалістичними силіконовими головами найвпливовіших людей у технологіях.


Інсталяція Regular Animals включає декількох робопсів, чиї голови відтворюють обличчя Ілона Маска, Марка Цукерберга і Джеффа Безоса. Компанію їм складають пес з головою Кім Чен Ина, а також роботи з обличчями Пабло Пікассо, Енді Воргола і самого Beeple. Механічні тварини вільно пересуваються залами музею і час від часу “випорожнюються” — роздруковуючи зображення. За описом галереї, це коментар про те, як алгоритми і технологічні платформи формують наше сприйняття реальності.

Вперше Regular Animals показали у грудні 2025 року на Art Basel Miami Beach, де інсталяція спричинила хвилю обговорень у соцмережах. П’ять із шести робопсів тоді продали по $100 000 за штуку. “Безос” лишився у художника — він і їде на виставки.


Широкій аудиторії Beeple став відомий у березні 2021 року: його цифровий колаж “Everydays: The First 5000 Days” пішов з аукціону Christie’s за $69,3 мільйона — і ця угода стала одним із тригерів буму NFT. Робота являла собою колаж із 5000 цифрових зображень, які художник публікував щодня з 2007 року. Серед інших відомих робіт — цифрові твори Crossroad (2020) і Human One (2021).

Regular Animals — характерна для Beeple робота: гостра за змістом, технологічна за формою і розрахована на максимально широке охоплення. Виставка в Neue Nationalgalerie триває зараз.

Джерело: The Hollywood Reporter

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
