Програмісти намагалися втекти з України в Молдову, щоб влаштуватись на роботу

Прикордонники недалеко від с. Кучурган Одеської області затримали двох програмістів, які намагалися втекти з України заради нової роботи.

Згідно з матеріалами справи, 20 квітня о 18:35 на південній околиці села Кучурган Роздільнянського району, Одеської області на відстані до 1000 м від лінії державного кордону було виявлено двох програмістів.

Обидва визнали, що перетинали кордон з метою працевлаштування. В поясненнях вони вказали різних роботодавців. Країни, компанії та інша інформація не вказана.

Одного з них суд визнав винним та наклав на нього штраф у розміні 8 500 грн. Також порушник має заплатити 605,6 грн судового збору на користь держави.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Роздільнянський районний суд Одеської області протягом 10 днів з дня її постановлення.

Щодо іншого, то на момент написання новини справа по ньому в реєстрі відсутня. Але цілком вірогідно, він отримає аналогічне покарання.

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Зазначимо, що це не перший випадок, коли прикордонники затримують програмістів, які перетинають кордон з метою пошуку роботи.

Місяць тому, також в Одеській області, прикордонники затримали безробітного програміста. Він хотів потрапити до Польщі, щоб допомогти родичам: IT-компанії не хочуть працювати з працівниками з України.

Але й також варто зазначити, що ситуація на українському IT-ринку дещо покращилася: за останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів.

Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них — більше. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн знизилась з 28 на початку року до 16 зараз.