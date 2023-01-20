Прощавай, гель-лак. Вчені виявили, що УФ-лампа для манікюру викликає пошкодження ДНК, мутації та підвищує ризик розвитку раку шкіри

З моменту появи на ринку у 2010 році манікюр з покриттям гель-лаку став основним продуктом у салонах краси по всьому світові, і легко зрозуміти чому. У порівнянні зі звичайним лаком для нігтів — гелевий більш стійкий до пошкоджень, довго зберігає свій блиск та спрощує процедуру через можливість швидкого висихання.

Усі це переваги доступні завдяки використанню ультрафіолетового світла, яке активує хімічні речовини всередині гель-лаку, спричиняючи його швидке затвердіння. І хоча небезпека ультрафіолетового випромінювання — особливо під час засмаги — добре відома, раніше вчені не вивчали, як використання УФ-ламп може вплинути на шкіру людини.

Пристрої, які використовуються в манікюрних салонах, випромінюють інший спектр ультрафіолетового світла, ніж, наприклад солярії. Група дослідників з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вирішила вивчити пристрої після того, як прочитала статтю про учасницю конкурсу краси, у якої діагностували рідкісну форму раку шкіри на пальці.

Використовуючи різні комбінації клітин людей та мишей, дослідники виявили, що один 20-хвилинний сеанс з УФ-лампою призвів до загибелі 30% клітин у чашці Петрі; три послідовні 20-хвилинні сеанси показали відмирання від 65 до 70% відкритих клітин.

Серед решти клітин помічені ознаки пошкодження мітохондрій і ДНК, а також мутації, які спостерігалися у пацієнтів з раком шкіри.

“Результати наших експериментів і попередні докази переконливо свідчать про те, що випромінювання манікюрних УФ-ламп може спричинити рак на руках, а також подібно до солярію може збільшити ризик раку шкіри на ранній стадії”, — пишуть вчені у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications у вівторок.

Дослідники кажуть, що необхідно більш тривале епідеміологічне дослідження, перш ніж вони зможуть остаточно довести, що використання УФ-сушарок для лаку призводить до підвищеного ризику раку шкіри, додаючи, що “ймовірно, такі дослідження займуть щонайменше десять років, після чого буде проінформована громадськість”.

Джерело: Engadget