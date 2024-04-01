Прощавай, Lenna. Науковцям заборонили використовувати легендарний знімок з Playboy 1972 року для ілюстрації статей

Фрагмент зацифрованого портрета шведської моделі Лени Форсен, зображений на розвороті Playboy у листопаді 1972 року, широко використовувався в наукових роботах для перевірки та ілюстрації алгоритмів обробки зображень (стиснення, прибирання шуму, розмиття тощо).

Минулого тижня Комп’ютерне товариство ІЕЕЕ (Інституту інженерів з електротехніки та електроніки) оголосило, що з 1 квітня більше не прийматиме документацію, яка використовує зображення «Lenna».

«Згідно з заявою IEEE про різноманітність, а також з повагою до побажань об’єкта зображення, Лени Форсен, ми більше не прийматимемо документи, які містять зображення Lenna», — написав віцепрезидент з питань технічної та конференційної діяльності Комп’ютерного товариства IEEE Террі Бензел.

Необрізана версія тестового зображення спочатку з’явилася на розвороті випуску журналу Playboy за грудень 1972 року, а з червня 1973-го, коли дослідники Університету Південної Каліфорнії відсканували фрагмент постера для ілюстрації однієї зі статей, почала використовуватись як картинка-стандарт, на якій перевірялися та відпрацьовувалися всілякі прийоми корекції зображень, відточувалися нові алгоритми обробки тощо.

Попри явне порушення авторського права Playboy не звертався до суду. У 1997 році Форсен була запрошена на 50-ту щорічну конференцію Society for Imaging Science and Technology, де роздала автографи шанувальникам.

«Вони, певно, так втомилися від мене… Дивитися роками на одну й ту саму картинку», — жартувала тоді Лена.

Як зазначає Ars Technica, знімок, на якому зображено обличчя та оголене плече Форсен, вдягнутої в капелюх з фіолетовим пером, був ідеальним для тестування систем обробки зображень у минулі роки через його високу контрастність і різноманітність деталей. Водночас використання сексуального фото жінки чоловіками в комп’ютерній сфері критикувалось десятиліттями — представниці жіночої статті в галузі науки вважали, що знімок «об’єктивує жінок і створює академічний клімат, в якому вони не відчували себе цілком бажаними».

У 2018 році використання знімка Лени для статей заборонив журнал Nature.

Сама фотомодель в інтерв’ю 2019 року зазначала, що пишається своїм фото, однак шкодує, що отримала за нього замало коштів. З того час Лена змінила свою думку й у документальному фільмі Losing Lena просувала видалення знімка.

«Я давно пішла з модельного бізнесу. Настав час мені піти й з науки».

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