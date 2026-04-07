Рослини замість ліхтарів на вулицях: Китай вивів біолюмінесцентні орхідеї, соняшники та хризантеми

Біолюмінесцентні рослини. CGTN / AP

Китайський стартап Magicpen Bio створив генетично модифіковані рослини, що світяться в темряві без жодного джерела живлення. Для цього вчені впровадили в клітини рослин гени світлячків і біолюмінесцентних грибів — і отримали живі лампи, яким потрібні лише вода та добрива.





Розробку вже показали публічно на технологічному форумі Zhongguancun у Пекіні наприкінці березня 2026 року. Засновник компанії доктор Лі Женьхань розповів, що ідея виникла з дитячих спогадів: він виріс у сільській місцевості й часто спостерігав за світлячками. Пізніше, вивчаючи генне редагування в аспірантурі Китайського сільськогосподарського університету, він задався питанням: а чи можна перенести цей механізм у рослини? Відповідь знайшли після 532 лабораторних експериментів — перша рослина засвітилася в темряві у липні 2024 року.

У розробці рослин Magicpen Bio активно використовувала штучний інтелект. За допомогою аналізу регуляторних мереж через ШІ та біоінформаційне моделювання компанія підвищила каталітичну ефективність люциферази більш ніж на 30%. Крім того, вона створила власну базу генів рослинної люмінесценції, яка об’єднує понад 2 000 функціональних генів рослин і біолюмінесцентних організмів.

“Ми хотіли перенести гени тварин, наприклад світлячків, у рослини, щоб вони теж могли світитися вночі”, — пояснив Лі Женьхань.

Наразі Magicpen Bio успішно модифікувала понад 20 видів рослин, серед яких орхідеї, соняшники, хризантеми та петунії. Всі вони випромінюють м’яке зеленувато-блакитне сяйво, помітне неозброєним оком у темряві. Для цього рослинам не потрібна електрика — вони живляться енергією фотосинтезу та підтримують власну біолюмінесцентну реакцію автономно. Засновник Magicpen Bio не приховує амбіцій: компанія прагне замінити частину міського вуличного освітлення живими рослинами.





“Ми прагнемо впровадити цю технологію у культурний туризм та нічну економіку. Уявіть собі долину, повну рослин, що світяться в темряві — це було б схоже на перенесення світу “Аватара” на Землю”, — заявив Лі Женьхань в інтерв’ю Euronews.

Комерційні плани у компанії вже конкретні: Magicpen Bio готує до виходу на ринок понад 20 сортів світних рослин, адаптованих до різних кліматичних умов. Масове виробництво планують запустити в другій половині 2026 року. Орієнтовна ціна — від $20 до $30 за горщик, що робить їх доступними для широкого кола покупців. Комерційний продукт компанії — світні соняшники — вже отримав помітний попит.

“Біолюмінесцентні рослини могли б забезпечувати освітлення парків і громадських просторів без електрики, покладаючись лише на воду та поживні речовини”, — додав Женьхань.

Утім, скептики вказують на принципове технічне обмеження: навіть найяскравіші генно-модифіковані рослини поки що не дотягують до інтенсивності вуличного освітлення, яке проєктується на десятки та сотні люкс на рівні тротуару. Фактичне сяйво — скоріше атмосферна підсвітка, ніж повноцінна заміна ліхтаря. Крім того, у Євросоюзі та інших юрисдикціях висаджування ГМО-рослин у публічних просторах вимагатиме тривалих екологічних експертиз і громадських консультацій.

Але ключова перевага підходу Magicpen Bio над попередніми розробками — повна автономність свічення. Ранні експерименти з генами світлячків потребували зовнішнього додавання люциферину, тоді як сучасніші методи на основі грибних генів дозволяють рослині використовувати власну кавову кислоту як попередник люциферину — і світитися без будь-яких зовнішніх хімічних речовин. Саме цей принцип самодостатнього циклу й лежить в основі технології китайського стартапу.

Magicpen Bio — не єдина команда, що працює в цьому напрямку. Паралельно дослідники з Південно-Китайського сільськогосподарського університету розробили альтернативний метод: вони вводять у листя сукулентів фосфорні наночастинки розміром 6-8 мікрометрів, які заряджаються від сонця чи LED-освітлення за кілька хвилин, а потім світяться до двох годин. Стіна з 56 таких рослин давала достатньо світла, щоб читати поруч. Цей метод не потребує генного редагування, але й не забезпечує автономного безперервного сяяння.

У США перший комерційний біолюмінесцентний продукт для дому — петунія Firefly від компанії Light Bio — отримала схвалення USDA ще у 2024 році та продається за $29. Вона використовує гени біолюмінесцентного гриба, а не світлячка.

Технологія генної інженерії, що лежить в основі розробки Magicpen Bio, вже знаходить застосування й у медицині: біолюмінесцентні маркери допомагають вченим візуалізувати розвиток захворювань на клітинному рівні та прискорювати пошук нових ліків.

Джерело: Apollo Thirteen