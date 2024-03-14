Одеські співробітники затримали Net-розробника SoftServe і склали протокол про адміністративне порушення. Проте Біляївський районний суд в діях айтівця правопорушень не виявив.

В 7 км від кордону

Як сказано в матеріалах справи, 3 березня прикордонники в 7 км від кордону затримали айтівця спільно з іншим громадянином України. Затримання проводив начальник групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби.

Айтівець нібито намагався здійснити спробу незаконного перетину державного кордону України до Молдови поза встановленим пунктом пропуску.

Справу направили до суду. Проте девелопер на судове засідання не з’явився, хоча залишив заяву про те, що буде присутнім на засіданні.

Приїхав тестити обладнання

В результаті суд вирішив розглянути справу за відсутності обвинувачуваного.

З письмового пояснення айтівця SoftServe вбачається, що він мав на меті приїхати за певною адресою та провести аналіз та консультацію з приводу технічного обладнання в будинку з можливою подальшою співпрацею за згодою обох сторін.

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З цією метою він викликав таксі з Одеси до села Яськи. Але вже на вулиці Центральній його затримали та доставили до відділення, де з ним спілкувались та ставили питання прикордонники та військові.

Прикордонники стверджують, що програміст та його попутник під час опитування не змоги підтвердити мету перебування в прикордонній зоні.

Також, в матеріалах справи наявна схема можливого порушення державного кордону на ділянці, на якій схематично зображено місце, де було зупинено автомобіль.

Проте суд конкретного факту правопорушень в діях айтівця не знайшов.

«Законною підставою для накладення на конкретну особу адміністративного стягнення є достатні дані про вчинення цією особою правопорушення, за яке і накладається дане стягнення. Відповідно до положень КУпАП обов’язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події і складу адміністративного правопорушення… …Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь», — йдеться у матеріалах справи.

Таким чином, суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення.

Зазначимо, що раніше була аналогічна ситуація і також з програмістом SoftServe, який їхав до родичів в Чернівці. Це було в 30 км від кордону.

Проте з самого протоколу не вбачається, які безпосередні дії програміст вчинив із метою здійснення спроби перетину кордону. Суд вирішив, що лише сам факт перебування на відстані 30 км від лінії Державного кордону України не може свідчити про такий намір. Інших доказів у прикордонників не було.

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