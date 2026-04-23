QR-код замість "Я не робот": Google оголосила кінець епохи reCAPTCHA

Новина публікується у партнерстві з ?

На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі Google оголосила про запуск Google Cloud Fraud Defense — нової платформи захисту від шахрайства, яку компанія позиціонує як наступне покоління reCAPTCHA.

Головна відмінність від попередника — Fraud Defense вміє розрізняти не лише людей і ботів, а й легітимних ШІ-агентів від зловмисних, що стає критично важливим в епоху агентного вебу.

Поява продукту — пряма відповідь на нову реальність: автономні ШІ-агенти дедалі частіше здійснюють транзакції, заповнюють форми й взаємодіють із вебсайтами від імені людей.

Традиційні CAPTCHA-системи, орієнтовані на перевірку “людської” поведінки, не здатні адекватно реагувати на такий трафік — вони або блокують легітимних агентів, або пропускають зловмисних. Як ми писали раніше, ще у липні 2025 року ШІ-агент ChatGPT успішно пройшов перевірку Cloudflare без CAPTCHA, довівши, що класичні методи захисту застаріли.

“Fraud Defense працює на трьох рівнях. Вимірювання агентної активності — новий дашборд, що інтегрується з галузевими стандартами Web Bot Auth і SPIFFE для ідентифікації, класифікації та аналізу трафіку агентів. Агентний механізм гнучкого контролю доступу дозволяє блокувати або дозволяти доступ агентів і користувачів на основі оцінок ризику, типів автоматизації та ідентифікатора агента”, — йдеться у прес-релізі Google.

Захист від ШІ-атак — новий QR-код-виклик, що вимагає участі живої людини у підозрілих сценаріях і зроблений навмисно складним для автоматизованого проходження, щоб зробити шахрайство економічно невигідним.

Платформа використовує той самий глобальний граф шахрайської активності, що захищає власні сервіси Google, — він охоплює понад 50% компаній зі списку Fortune 100 і понад 14 мільйонів доменів у світі. За даними Google, застосування цієї моделі дозволяє в середньому на 51% скоротити кількість успішних захоплень облікових записів.

Для легітимних ШІ-агентів — наприклад, шопінг-асистентів — платформа, навпаки, спрощує взаємодію, підвищуючи середній розмір замовлення на прогнозовані 25%.

Для існуючих клієнтів reCAPTCHA перехід відбувається автоматично: всі поточні ключі та інтеграції залишаються без змін, міграція не потрібна, ціноутворення не змінюється. reCAPTCHA залишається базовим рівнем захисту від ботів у складі ширшої платформи Fraud Defense.

Джерело: Google Cloud

