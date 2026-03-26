26.03.2026

YouTube бореться з ботами, дратуючи глядачів: нав'язливі CAPTCHA блокують доступ до відео

YouTube останнім часом виявився справжнім болем для глядачів, особливо для тих, хто намагається обійти рекламу. Тепер користувачі повідомляють про нову проблему: постійно повторювані CAPTCHA, які буквально не дають дивитися відео.


Згідно з численними повідомленнями на Reddit та DownDetector, деякі глядачі YouTube зустрічають часті тести CAPTCHA при спробі зайти на сайт. Ці тести відносно прості — вони використовують CAPTCHA першого покоління на основі слів, а не новіші тести, що зазвичай спираються на розпізнавання зображень — але через те, що вони з’являються раз за разом, звичайне користування сайтом стає практично неможливим.

Але й саме попередження, схоже, також є помилковим: на поширених скріншотах видно лише загальне застереження про “незвичний трафік” як причину цих перебоїв. На постраждалих користувачів, схоже, не впливає якийсь конкретний спільний чинник. Один користувач з Німеччини спеціально зазначив, що не використовує VPN — те, що зазвичай спричиняє подібні попередження про трафік у результатах пошуку Google.

“Тобто я не можу дивитись жодних відео і навіть зайти на головну сторінку YouTube без цього? Вимкнув Adblock і спробував інший браузер, і все одно відбувається”, — обурюється один з реддіторів.

Інший користувач спробував змінити свій DNS на публічний DNS від Google, і хоча це спочатку допомогло, проблема згодом повернулася. І, мабуть, найочевидніший потенційний винуватець — блокувальники реклами — також виявляється невинним: один із дописувачів спеціально зазначив, що вимкнув своє розширення, але нав’язливі CAPTCHA не зникли.


Наразі проблема, здається, обмежена переважно веб-версією YouTube — у кількох коментарях зазначається, що мобільні застосунки працюють нормально. Варто також відзначити, що ця проблема, хоч і доволі поширена, зачіпає не всіх користувачів; декому не вдається відтворити проблему ні при вході до YouTube, ні в режимі інкогніто.

“Іноді він (YouTube) думав, що я не в WiFi, хоча я був підключений, і це траплялось зі мною двічі. Це тільки зі мною чи є інші люди, які з цим стикаються?”, — цікавиться інший користувач.

Паралельно з проблемами CAPTCHA YouTube цього тижня опинився в центрі іншої суперечки. З середини березня 2026 року користувачі мобільного застосунку почали бачити новий спливаючий запит після перегляду відео з питанням “Чи схоже це на ШІ-слоп?” — з варіантами відповіді від “Зовсім ні” до “Надзвичайно”.

Це рішення стало пріоритетом 2026 року, про що генеральний директор Ніл Моган прямо написав у своєму щорічному листі до YouTube — на тлі звітів про те, що понад 20% контенту платформи на кінець 2025 року вже було ШІ-сміттям. Однак частина користувачів поставилась до цієї ініціативи скептично.

В мережі поширилась теорія, що YouTube насправді використовує відповіді глядачів не для боротьби з низькоякісним контентом, а для навчання власних ШІ-моделей — щоб наступне покоління згенерованих відео було настільки якісним, що його вже неможливо буде відрізнити від справжнього.

Інші порівняли це з тим, як у 2018 році з’ясувалося, що Google використовував відповіді на reCAPTCHA для навчання своїх алгоритмів — і нагадали, що Google є власником і YouTube, і reCAPTCHA.

Таким чином, складається доволі іронічна картина: YouTube одночасно дратує живих користувачів CAPTCHA-петлями, підозрюючи їх у ботоподібній поведінці, і просить тих самих користувачів безкоштовно розмічати дані, щоб навчити своїх же ботів. Схоже, платформа справді веде боротьбу з автоматизацією — але методами, які все більше нагадують саму цю автоматизацію.


Джерело: 9to5google

