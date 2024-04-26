А ви точно не робот? Нова ера CAPTCHA вже тут — і ось чому ми останнім часом «провалювали» ці тести

«Справа у мені чи тести «Я не робот» стали складнішими?», — жартував у своєму нещодавньому виступі на Netflix британський комік Джек Вайтхолл, поскаржившись на свою нездатність правильно визначити світлофори.

CAPTCHA — це комп’ютерний тест типу виклик-відповідь, який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему — людина чи комп’ютер. Найчастіше застосовується при необхідності запобігти використанню інтернет-сервісів ботами, зокрема, для запобігання автоматичній реєстрації, викачуванню файлів, масовим розсилкам тощо.

Може я робот?

Традиційно підказки CAPTCHA показують набори літер та цифр, які користувач має правильно ввести, або набір зображень — мости, мотоцикли, пішохідні переходи тощо. Однак все частіше головоломки стають настільки складними, що реальні люди не можуть їх розгадати.

Згідно з The Wall Street Journal, CAPTCHA просить людей ідентифікувати об’єкти однакової форми, натиснути на єдину неводну тварину або вибрати «червоний об’єкт перед об’єктом, який з’являється один раз» — погодьтесь, навіть саме завдання вже аж занадто важко звучить.

«Я намагався увійти, і мені видало цю божевільну картину, схожу на миску з фруктами, яка мала б стояти на столі, але росла із дерева», — написав 38-річний розробник ігор Мустафа Аль-Хассані. «Чи хтось провалював останнім часом тест, та йшов собі далі? Може, я робот?».

Боти, які намагаються імітувати людей, стають все «розумнішими» і розвиваються — сукупні дані клієнтів DataDome показують, що 50% «користувачів», які передають їх, насправді є ботами. Тож розробники CAPTCHA щоразу вдаються до дедалі складніших підказок, аби утримувати хакерів та спамерів.

Онлайн-курс "QA Automation" від robot_dreams. Це 70% практики, 30% теорії та проєкт у портфоліо.Навчіться запускати перевірку сотень опцій одночасно, натиснувши лише одну кнопку. Детальніше про курс

«Чесно кажучи, все стане ще дивнішим, тому що тепер вам доведеться робити щось безглузде», — каже генеральний директор і засновник компанії Arkose Labs Кевін Гошалк. «Інакше великі мультимодальні моделі зможуть всіх перехитрити».

За даними WSJ, нині з’являються цілі компанії, які займаються створенням підказок для CAPTCHA, і Arkose Labs — одна з таких.

CAPTCHA — порятунок проблема для бізнесу?

Одне з головних завдань компаній, що надають свої послуги онлайн — забезпечити бездоганну взаємодію з користувачем. Однак останнє дослідження Стенфордського університету показало, що використання CAPTCHA знижує конверсію продажів до 40%, відвертаючи потенційних покупців через розчарування. І справа не лише у складних підказках — навіть прості важко пройти користувачам із порушеннями зору та іншими вадами.

Перевірки-невидимки

Насправді, альтернативи CAPTCHA вже є, але, ймовірно, не набули подібної популярності. Видання Techradar згадує так звані невидимі перевірки — інструменти, що збирають тисячі сигналів у фоновому режимі, як-от ті, що пов’язані з пристроєм, а не з самим користувачем, або виявляють проксі-сервери, які використовують шахраї.

«Невидимий» характер цих викликів означає, що роботам набагато важче пристосуватися до них і вчитися, враховуючи, що код працює за лаштунками та не пропонує боту очевидний тест. Водночас інше дослідження Forrester показало, що споживачі хоч і відчувають розчарування, коли стикаються з CAPTCHA, вони також почуваються більш безпечними, переглядаючи тест.

Онлайн-курс "QA Automation" від robot_dreams. Це 70% практики, 30% теорії та проєкт у портфоліо.Навчіться запускати перевірку сотень опцій одночасно, натиснувши лише одну кнопку. Детальніше про курс

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.