Quantum-Systems відкрив завод в Україні та наймає фахівців. В планах — 1000 дронів щороку

Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкрив завод в Україні та планує виготовляти 1000 безпілотників щороку.

Про це повідомив DOU.

У цей проєкт Quantum-Systems інвестує €6 мільйонів. Безпілотники виготовлятимуть включно з виробництвом запасних частин.

Country Chief Operational Officer компанії Олександр Бережний розповів, що завод вже працює, актуальні ІТ-вакансії радить моніторити на офіційному сайті.

«Зараз на заводі виробляють запасні частини для дронів “Vector”, на 2025 рік ми плануємо вже повну збірку цих БпЛА. Також у нас активно зростає R&D-підрозділ, який має окреме фінансування, у ньому зʼявилися відділи розробки ПЗ і перспективних досліджень. Вакансії ми публікуємо на офіційному сайті, паралельно потрібних спеціалістів шукають і наші рекрутери. Нещодавно ми найняли інженерів із програмного забезпечення, зараз активніше найматимемо виробничий персонал. Наша компанія повʼязана з БпЛА і ми входимо до Дія Сity, тож маємо можливість бронювати своїх фахівців», — зазначив він.

Олександр Бережний також прокоментував інформацію щодо звʼязків Quantum-Systems із росією.

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«Компанія не повʼязана з росією та не має жодних комерційних відносин з будь-якими субʼєктами господарської діяльності в цій країні. Ми ніколи не продавали безпілотні системи подвійного призначення в росію. Два комерційні мапінгові дрони “Trinity”, які експлуатувалися в росії, ми дистанційно вимкнули. У Quantum-Systems всі віддані одній меті — допомогти Україні», — відповів він.

Зокрема, на офіційному сайті доступна вакансія .Net Software Developer (територіально — Київ).