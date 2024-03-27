Рада таки відмовилася від бронювання працівників з високими зарплатами

Верховна Рада від ідеї автоматичного бронювання військовозобов’язаних, які отримують зарплатню 35 тис. грн та сплачують податки.

Про це повідомив LIGA.net нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.

Відповідні правки відхилив Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Обговорення відбулося 25 березня. За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені “навіть без обговорення”.

«Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип “війна для бідних”. А це неприпустимо!», — наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів представив нову схему бронювання від мобілізації — з мінімальною зарплатою в 35 тис. грн та визначеним рівнем ПДФО та ЄСВ. В новій концепції були прописані механізми обов’язкового і можливого бронювання для бізнесу.

Це не перший випадок, коли в інфопросторі з’являється ідея бронювання українців з високими доходами.

Ще до цього заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповідав, що Кабмін розглядає концепцію бронювання, яка передбачає бронювання фахівців, які сплачують по 6000-7000 гривень податків на місяць. Проте пізніше Офіс президента її відкинув.

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