Рейтинг IT-вишів України 2023 за версією DOU: в лідерах УКУ та ХНЕУ, КПІ — в першій десятці

Ресурс DOU опублікував новий рейтинг українських ІТ-університетів. Цього року змінився формат рейтингу, тепер він побудований на трьох показниках: даних зарплатного опитування щодо компенсацій фахівців, їх знання англійської, а також враженнях студентів і випускників від навчального процесу та його результатів — чи готові рекомендувати свій ЗВО іншим.

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В опитуванні враховували тільки результати нинішніх студентів і фахівців, які закінчили навчальний заклад не пізніше ніж 5 років тому (для визначення готовності рекомендувати університет) або яким не більше як 28 років (для розрахунку зарплат і рівня володіння англійською мовою). Враховували відгуки тільки тих випускників, які вже працюють чи планують працювати в ІТ. Загалом опрацьовано 2488 відповідей айтівців.

Загалом до рейтингу потрапили 23 українських університети, які випускають найбільше фахівців для ІТ-сфери. Беззаперечним лідером рейтингу (за всіма показниками) став Український католицький університет. Він також займав перше місце в рейтингах 2019 і 2020 років. УКУ готові рекомендувати його студенти та випускники (середня оцінка — 9,3 бала з 10), айтівці, які тут вчилися, можуть претендувати на високі зарплати й добре знають англійську.

Друге місце посів Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця. Він традиційно займає перші сходинки у рейтингу завдяки хорошим відгукам від колишніх студентів-айтівців.

Серед київських університетів у першій п’ятірці Національний університет ім. Шевченка і Національний університет «Києво-Могилянська академія». Студенти та випускники активно рекомендують Могилянку абітурієнтам (середня оцінка — 8,7 бала з 10), і цим вона завдячує високому місцю в рейтингу. Ті, хто вчився в КНУ ім. Шевченка, не так позитивно оцінюють свій університет, проте високі зарплати його студентів і випускників, а також їхнє хороше володіння англійською, забезпечили університету місце на початку рейтингу.

Серед цікавих результатів опитування:

КПІ ім. Сікорського зайняв 8-у позицію рейтингу.

Понад 90% айтівців мають вищу освіту або здобувають її, і тільки 4% не рекомендують нинішнім абітурієнтам здобувати вищу освіту.

77% студентів і недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам заклад вищої освіти в Україні, 19% — за кордоном.

79% нинішніх студентів українських університетів вчаться повністю онлайн.

Більшість студентів київських ЗВО, як і університетів, розташованих поблизу лінії бойових дій, вчаться повністю онлайн.

Тільки два університети в рейтингу вчаться переважно офлайн — УКУ та ХНУ (м. Хмельницький).

34% студентів вважають очне навчання більш ефективним, а 30% — дистанційне навчання.

Повний рейтинг виглядає наступним чином.

Ознайомитися з повним переліком ЗВО, які опинились в рейтингу, та методологією оцінювання, можна ознайомитись на сайті DOU.