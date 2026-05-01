Новини Military Tech 01.05.2026 comment views icon

Пентагон офіційно визнав — США вчаться воювати дронами в Україні: у це вкладають $54 млрд

Андрій Шадрін

Пентагон визнав — США вчаться воювати дронами в Україні: у це вкладено вже $54 млрд
Пентагон оголосив про створення окремого командного центру з автономної зброї — і прямо назвав Україну полігоном, з якого США вчаться воювати дронами. На тлі рекордного оборонного бюджету у $1,5 трлн запит на автономні системи зріс з $220 млн до $54 млрд за один рік.


29 квітня міністр оборони США Піт Хеґсет виступив перед Комітетом з питань оборони Палати представників із захистом бюджетного запиту на 2027 фінансовий рік — і зробив кілька заяв, які прямо стосуються України. Центральна тема слухань: автономна зброя більше не периферійний напрямок американської оборони, а її ядро.

Хеґсет оголосив, що найближчим часом буде створено новий підпорядкований командний центр з автономної війни — фактично окрему структуру в ієрархії Пентагону, відповідальну виключно за розробку і застосування безпілотних систем.

Пентагон визнав — США вчаться воювати дронами в Україні: у це вкладено вже $54 млрд
Міністр оборони Піт Хеґсет виступає перед Комітетом Збройних сил Палати представників на Капітолійському пагорбі, середа, 29 квітня 2026 року, Вашингтон / Associated Press

Це не просто організаційне рішення: статус підпорядкованого командного центру в американській військовій доктрині означає, що місія є постійною і пріоритетною для вищого командування — нарівні зі Спеціальними операційними силами.

Паралельно Пентагон запросив $54,6 млрд на Групу оборонної автономної війни (DAWG) у бюджеті-2027. Рік тому ця структура отримала лише $225,9 млн. Зростання — майже у 240 разів.


“Дрони настільки центральні для майбутнього ведення війни і для розуміння, звідки їх брати, що ми маємо вміти робити і досконалі системи кращими за будь-кого, і атрітаційний рій, і здатність знищувати їх раніше за супротивника — навчаючись на полях бою в Україні та в операції Epic Fury”, — заявив Хеґсет на слуханнях.

Це не перший раз, коли Пентагон публічно апелює до українського досвіду. Ще в липневому меморандумі про дронову перевагу Хеґсет написав у другому реченні документу, що дрони є “найбільшою бойовою інновацією покоління”, і відразу послався на Україну.

Пентагон визнав — США вчаться воювати дронами в Україні: у це вкладено вже $54 млрд
Зараз, за даними американських аналітиків, ударні дрони відповідають за до 75% усіх бойових втрат з обох боків на українському фронті. Саме ці цифри лунали на слуханнях — конгресменка Еліз Стефанік процитувала їх, запитуючи Хеґсета, як бюджет-2027 просуне можливості США.

Генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, підтримав міністра, описавши темпи змін у глобальній зброярській галузі.

“Якщо бюджет буде схвалений і впроваджений, ми бачимо, що характер війни змінюється дуже, дуже швидко. Те, що закладено в цей бюджет нашим цивільним керівництвом, дозволить нам почати випереджати еволюцію технологій”, — сказав Кейн перед комітетом.

Загальний оборонний запит адміністрації на 2027 рік становить $1,5 трлн — це приблизно на 40% більше, ніж у 2026-му, і найбільший одноразовий стрибок за десятиліття. Окрім $54 млрд на автономні системи, бюджет включає $74 млрд на дрони і засоби протидії їм у сукупності, а також значні інвестиції у штучний інтелект та квантові обчислення.

Виконувач обов’язків головного фінансиста Пентагону Джулс Херст III пояснив на слуханнях принцип роботи DAWG — Групи оборонної автономної війни — як структури, що виступає провідником між промисловістю та бойовими частинами.

“Я думаю про DAWG як про першопрохідця. Вони там, знаходячи найкращі технології для нас і працюючи над інтеграцією. Вони з цими компаніями наживо, прямо зараз, тестують різні системи та інструменти оркестрації для автономії і дають їм живий зворотний зв’язок”, — сказав Херст на бюджетному брифінгу.

Паралельно з анонсом командного центру стало відомо, що Південне командування США вже запустило власну структуру — Southcom Autonomous Warfare Command (SAWC). Хеґсет не уточнив, чи йдеться про одну й ту саму організацію, чи про дві різні. Пентагон у відповідь на запит просто переадресував до тексту його свідчень.

Що це означає практично: США системно переходять від доктрини “кілька дорогих платформ” до доктрини “маси дешевих автономних систем”. І саме Україна — де цей перехід вже відбувся в реальних бойових умовах — залишається головним аргументом у вашингтонських дискусіях про те, як виглядатиме війна завтра.

Пентагон тестує мікрохвильового вбивцю роїв дронів

Джерело: Defense Scoop

MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки
Війська США використали ШІ Claude для атаки на Іран попри заборону Трампа
Google роздає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для українців: як подати заявку
$10 млрд за TikTok: адміністрація Трампа отримує виплати від інвесторів — WSJ
В Україні запрацював кешбек за пальне: з виплатами до 1000 грн/місяць
Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокчейні
Український сервіс Rail-X зі сповіщеннями про закриті залізничні переїзди перезапустився: у форматі community-driven
"Резерв+" не працює: що робити, коли застосунок не відкривається
В застосунок "Нова пошта" додали функцію мультиномера
В застосунку Uklon запустили продаж квитків на автобуси
"Нова пошта" запустила послугу "камер зберігання" в поштоматах: які ціни і терміни?
Європа позбувається американського софту: що стоїть за хвилею технологічного суверенітету
ОНОВЛЕНО: ПДВ для ФОП відміняється: уряд домовився з МВФ
FAA вербує геймерів в авіадиспетчери: зарплата $155 000 і реклама з Xbox
Ончейн-детектив викрив криптошахраїв, які заробляли на фейках у Х про війну на Близькому Сході
Китаєць майже 5 років крав оборонне ПЗ у NASA та армії США через звичайні фішингові листи
Український бізнесмен Максим Кріппа став співвласником Burny Games — студії з 65 млн завантажень
Війна на Близькому Сході не обвалить біткоїн: чому він може навіть укріпитися
Перший у світі серійний безпілотний дозаправник ВМС США злетів у повітря
Іран (КВІР) погрожує знищити офіси Apple, Google і Microsoft на Близькому Сході
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
