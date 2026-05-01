Пентагон офіційно визнав — США вчаться воювати дронами в Україні: у це вкладають $54 млрд

Пентагон оголосив про створення окремого командного центру з автономної зброї — і прямо назвав Україну полігоном, з якого США вчаться воювати дронами. На тлі рекордного оборонного бюджету у $1,5 трлн запит на автономні системи зріс з $220 млн до $54 млрд за один рік.





29 квітня міністр оборони США Піт Хеґсет виступив перед Комітетом з питань оборони Палати представників із захистом бюджетного запиту на 2027 фінансовий рік — і зробив кілька заяв, які прямо стосуються України. Центральна тема слухань: автономна зброя більше не периферійний напрямок американської оборони, а її ядро.

Хеґсет оголосив, що найближчим часом буде створено новий підпорядкований командний центр з автономної війни — фактично окрему структуру в ієрархії Пентагону, відповідальну виключно за розробку і застосування безпілотних систем.

Це не просто організаційне рішення: статус підпорядкованого командного центру в американській військовій доктрині означає, що місія є постійною і пріоритетною для вищого командування — нарівні зі Спеціальними операційними силами.

Паралельно Пентагон запросив $54,6 млрд на Групу оборонної автономної війни (DAWG) у бюджеті-2027. Рік тому ця структура отримала лише $225,9 млн. Зростання — майже у 240 разів.





“Дрони настільки центральні для майбутнього ведення війни і для розуміння, звідки їх брати, що ми маємо вміти робити і досконалі системи кращими за будь-кого, і атрітаційний рій, і здатність знищувати їх раніше за супротивника — навчаючись на полях бою в Україні та в операції Epic Fury”, — заявив Хеґсет на слуханнях.

Це не перший раз, коли Пентагон публічно апелює до українського досвіду. Ще в липневому меморандумі про дронову перевагу Хеґсет написав у другому реченні документу, що дрони є “найбільшою бойовою інновацією покоління”, і відразу послався на Україну.

Зараз, за даними американських аналітиків, ударні дрони відповідають за до 75% усіх бойових втрат з обох боків на українському фронті. Саме ці цифри лунали на слуханнях — конгресменка Еліз Стефанік процитувала їх, запитуючи Хеґсета, як бюджет-2027 просуне можливості США.

Генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, підтримав міністра, описавши темпи змін у глобальній зброярській галузі.

“Якщо бюджет буде схвалений і впроваджений, ми бачимо, що характер війни змінюється дуже, дуже швидко. Те, що закладено в цей бюджет нашим цивільним керівництвом, дозволить нам почати випереджати еволюцію технологій”, — сказав Кейн перед комітетом.

Загальний оборонний запит адміністрації на 2027 рік становить $1,5 трлн — це приблизно на 40% більше, ніж у 2026-му, і найбільший одноразовий стрибок за десятиліття. Окрім $54 млрд на автономні системи, бюджет включає $74 млрд на дрони і засоби протидії їм у сукупності, а також значні інвестиції у штучний інтелект та квантові обчислення.

Виконувач обов’язків головного фінансиста Пентагону Джулс Херст III пояснив на слуханнях принцип роботи DAWG — Групи оборонної автономної війни — як структури, що виступає провідником між промисловістю та бойовими частинами.

“Я думаю про DAWG як про першопрохідця. Вони там, знаходячи найкращі технології для нас і працюючи над інтеграцією. Вони з цими компаніями наживо, прямо зараз, тестують різні системи та інструменти оркестрації для автономії і дають їм живий зворотний зв’язок”, — сказав Херст на бюджетному брифінгу.

Паралельно з анонсом командного центру стало відомо, що Південне командування США вже запустило власну структуру — Southcom Autonomous Warfare Command (SAWC). Хеґсет не уточнив, чи йдеться про одну й ту саму організацію, чи про дві різні. Пентагон у відповідь на запит просто переадресував до тексту його свідчень.

Що це означає практично: США системно переходять від доктрини “кілька дорогих платформ” до доктрини “маси дешевих автономних систем”. І саме Україна — де цей перехід вже відбувся в реальних бойових умовах — залишається головним аргументом у вашингтонських дискусіях про те, як виглядатиме війна завтра.

Джерело: Defense Scoop