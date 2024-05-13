Рекорд Гіннеса: найшвидший у світі квадрокоптер на батарейках сягає швидкості 480,23 км/год

Люк Белл та його батько Майк Белл з Південної Африки встановили світовий рекорд створенням найшвидшого квадрокоптера на батарейках. Виготовлений на замовлення дрон досяг швидкості 480,23 км/год. Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що ентузіасти досягли «найбільшої швидкості за допомогою квадрокоптера з дистанційним керуванням на батарейках».

Люк описує створення дрона як найскладніший свій проєкт. З самого початку випробувань батареї дрона Peregrine 2 траплялися невеликі пожежі через високий струм, який нагрівав акумулятор до 130 °C. Дроти двигуна також спалахували під час тестування з повним навантаженням.

Після 3D-друку остаточної моделі та складання всіх частин Люк здійснив перший політ, який спричинив ще одну пожежу. Ця невдача майже змусила його залишити проєкт, але він вирішив переробити всі частини та спробувати знову. Після нових місяців проб та помилок виконав успішний політ, але він не був рекордним. Це означало ще більше вдосконалень дрона, більш потужні двигуни та інші налаштування для досягнення максимальної швидкості.

Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba. Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно. Дізнатись більше про курс

Світовий рекорд швидкості був зафіксований на двох стометрових пробігах і склав 480,23 км/год.

Попередній дрон, заявлений як найшвидший в світі дрон з камерою, створив нідерландський виробник БПЛА Dutch Drone Gods разом з компанією Red Bull. Безпілотник з камерою Red Bull Drone 1 розвивав швидкість понад 350 км/год, і його заданням було не відставати від боліда «Формули-1» Макса Ферстаппена під час перегонів. Помітно, що Peregrine 2 дуже схожий за формою та аеродинамікою на Red Bull Drone 1.

Новий рекорд впритул наблизився до великого дорна, який його виробники теж називають найшвидшим у світі. Дрон Huntress II компанії WaveAerospace з США, оснащеного реактивним двигуном розвиває швидкість 483 км/год. Це великий чотириметровий апарат вагою 50 кг. На відміну від малих конкурентів, батарея яких сідає за хвилини, Huntress II досить витривалий і може літати до двох годин на висоті 6 км.

Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba. Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно. Дізнатись більше про курс

Джерело: PetaPixel

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.