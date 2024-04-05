Зображення майбутнього дрона DJI Avata 2: менша камера, трилопатеві пропелери та гарнітура Goggles 3 з видом від першої особи

На 11 квітня запланована презентація нового дрона DJI, і з наближенням цієї дати в мережі з’являється все більше відомостей про очікувану новинку. Цього разу в мережі опубліковані зображення БПЛА Avata 2, контролера RC Motion 3 та гарнітури Goggles 3.

Опубліковані зображення демонструють дрон Avata 2 з оновленим дизайном. Він має менш помітний корпус камери та трилопатеві пропелери. Повідомляється про наявність 1/1,3-дюймового сенсора камери, об’єктива з кутом огляду 155 градусів, можливість знімати відео в 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Також, за чутками, батарея забезпечує 23 хвилини автономної роботи, а заряджання триває 40 хвилин при потужності 65 Вт.

Що стосується Goggles 3, вона отримала дві камери, розташовані зовні гарнітури, які забезпечують вид від першої особи. У маркетингових матеріалах йдеться, що це дозволяє «спостерігати за навколишнім середовищем, не знімаючи окулярів» завдяки «мікро-OLED-дисплею високої чіткості та передачі з наднизькою затримкою». Нова гарнітура забезпечує такий самий двогодинний час автономної роботи, як і її попередниця.

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Контролер RC Motion 3, на відміну від стандартного контролера DJI FPV, дозволяє керувати дроном за допомогою комбінації рухів рук і джойстика. У порівнянні з контролером RC Motion 2, у версії Motion 3 джойстик зміщений ліворуч, а кнопка режиму розміщена ближче до центру. Помаранчева кнопка замка виглядає трохи більшою.

Джерело: The Verge