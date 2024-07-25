Рекорд на сонячній енергії: американські інженери проїхали 5000 км без краплі бензину

Вони подолали відстань від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на саморобному автомобілі й встановили рекорд Cannonball Run.

Група молодих інженерів — Вілл Джонс (Will Jones), Кайл Самлук (Kyle Samluk) та Денні Еццо (Danny Ezzo) — подолали приблизно 4800 кілометрів від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 13 днів, 15 годин і 19 хвилин, встановивши новий рекорд Cannonball Run Cannonball Run — неофіційне змагання на автомобілях, під час якого учасники намагаються найшвидше подолати відстань між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. для екологічних транспортних засобів.

Їхній автомобіль, названий Sunstrider, важить лише 254 кг і складається з трубчастого каркаса, гофрованого пластику та різних 3D-друкованих деталей. Енергію забезпечують вісім сонячних панелей і саморобний акумулятор на 320 елементів. Транспортний засіб оснащений трьома двигунами та трьома велосипедними колесами.

Команда зіткнулася із численними викликами під час подорожі. У пустелі температура всередині автомобіля сягала 53°C, що змушувало водіїв змінюватися кожні 30–45 хвилин. Вони також мусили замінити контролер заряду, який вийшов із ладу в Дезерт-Сентер, Каліфорнія.

Денні Еццо прокоментував досягнення: «Це багато означає для нас як команди. Усі 100-годинні робочі тижні, пропущені сімейні зустрічі та жертви, на які ми пішли, виявилися того вартими».

Хоча час подорожі значно перевищує рекорд 2020 року для звичайних автомобілів (25 годин), це перший випадок, коли сонячний автомобіль завершив цей маршрут. Проєкт Cannonball Sun коштував команді приблизно $12 000, 90% з яких були власними коштами інженерів.

Попри технічні обмеження, як-от максимальна швидкість 88 км/год, команда успішно подолала весь маршрут. Під час спуску вздовж Angeles Crest Angeles Crest — це гірський проїзд, який проходить через Національний ліс Ангелес (Angeles National Forest) у південній Каліфорнії, США до Тихого океану автомобіль досяг максимальної швидкості 82 км/год.

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Молоді інженери розглядають можливість майбутніх проєктів, зокрема подорожі на сонячному автомобілі через Аляску або вздовж Панамериканського шосе. Однак їхні кар’єрні плани можуть вплинути на ці амбіції: Джонс має пропозицію роботи від SpaceX, Самлук — від Ford, а Еццо все ще навчається в Мічиганському технологічному університеті.

Джерело: TheVerge

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