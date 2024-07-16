«Зелені» проти електромобілів — Tesla Cybertruck облили фарбою в Німеччині

Презентація Tesla Cybertruck у Німеччині була перервана вандалами, які розмалювали електричний пікап. Але якщо у США це роблять хейтери Ілона Маска, то в Європі замість них «працюють» кліматичні активісти.

Трохи дивно, що «зелені» атакують компанію, котра займається виробництвом електромобілів (хоча комусь може бути шкода голодних єнотів), але Tesla має багато проблем з ними в Європі, зокрема в Німеччині. Група кліматичних активістів протягом багатьох років активно намагалася зупинити Gigafactory Tesla в Берліні, а нещодавно вони навіть зайняли ліс, на території якого Tesla планувала розширити завод.

Ці активісти настільки радикальні, що виступають проти будь-яких особистих транспортних засобів, електричних чи інших. Але вони переслідують Cybertruck з більш конкретних причин. Хендрік Фауер, один з активістів, пояснив їх.

“Der Cybertruck wiegt knapp drei Tonnen, hat durch dieses enorme Gewicht also einen absurd hohen Energieverbrauch. Sinnlose Verschwendung, die wir uns als Gesellschaft nicht leisten können. 2/5 pic.twitter.com/TmmKCJUiHh — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2024

«Cybertruck важить трохи менше трьох тонн, а це означає, що він споживає абсурдну кількість енергії через свою величезну вагу. Безглузде марнотратство, яке ми як суспільство не можемо собі дозволити. Додайте до цього гостру конструкцію: це катастрофа для безпеки. Вантажівка чудово ілюструє, до чого нас привела антисоціальна політика останніх десятиліть. Кілька багатіїв прямують на добре броньованій машині до катастрофи і тягнуть усіх з собою».

Схоже, Tesla швидко відчистила електропікапи та відновила їхнє просування в Німеччині. Опоненти «зелених» кажуть, що деяким людям дійсно потрібні пікапи, і легше побудувати такий, котрий якнайменше впливає на навколишнє середовище, ніж переконувати людей, що їм потрібно змінити свій спосіб життя. Але разом з тим життя показує, що електроенергію слід заощаджувати, у тому числі й з екологічних причин. Також Cybertruck можна вважати досить безпечним — для пасажирів:

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Джерело: Electrec