Новини Україна 22.04.2024 о 13:49 comment views icon
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Влад Яценко, Дмитро Запорожець та інші. Стало відомо, хто з українських IT-підприємців заробив найбільше

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Cпівзасновник сервісу Revolut Влад Яценко очолив рейтинг українських IT-підприємців. За ним — Дмитро Запорожець з GitLab та команда топ-менеджерів SoftServe.

Рейтинг українських IT-підприємців склало видання NV.

В топ-10 увійшли топ-менеджери компаній Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics та Nix.

 

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Повідомляється, що наблизилися до топ-30, але не потрапили в рейтинг:

  • власники сервісної компанії SPD Technology Богдан Халяпін та Олександр Садовський (0,7 млрд грн офіційної виручки);
  • Олексій Глуховський (Matter Labs, 0,7 млрд грн);
  • Ярослав Ажнюк, Андрій Клен й Олександр Нескін (Petcube, 0,5 млрд грн).

Методологія

При аналізі виручки компаній в Україні враховано лише ті юрособи, які в профілі підприємницької діяльності вказали наступні КВЕД:

  • «комп’ютерне програмування»;
  • «консультування з питань інформатизації»;
  • «діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням»;
  • «інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем»;
  • «тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення», «видання комп’ютерних ігор»;
  • «видання іншого програмного забезпечення»;
  • «оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність».

Дані про фінансову звітність українських підприємств за 2023 рік, а також про деяких власників надані аналітичним сервісом YouControl, а про виручку міжнародних компаній та підрозділів за кордоном — інвестиційною компанією Concorde Capital.


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