Влад Яценко, Дмитро Запорожець та інші. Стало відомо, хто з українських IT-підприємців заробив найбільше

Cпівзасновник сервісу Revolut Влад Яценко очолив рейтинг українських IT-підприємців. За ним — Дмитро Запорожець з GitLab та команда топ-менеджерів SoftServe.

Рейтинг українських IT-підприємців склало видання NV.

В топ-10 увійшли топ-менеджери компаній Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics та Nix.

Повідомляється, що наблизилися до топ-30, але не потрапили в рейтинг:

При аналізі виручки компаній в Україні враховано лише ті юрособи, які в профілі підприємницької діяльності вказали наступні КВЕД:

«комп’ютерне програмування»;

«консультування з питань інформатизації»;

«діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням»;

«інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем»;

«тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення», «видання комп’ютерних ігор»;

«видання іншого програмного забезпечення»;

«оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність».

Дані про фінансову звітність українських підприємств за 2023 рік, а також про деяких власників надані аналітичним сервісом YouControl, а про виручку міжнародних компаній та підрозділів за кордоном — інвестиційною компанією Concorde Capital.