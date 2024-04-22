Влад Яценко, Дмитро Запорожець та інші. Стало відомо, хто з українських IT-підприємців заробив найбільше

Cпівзасновник сервісу Revolut Влад Яценко очолив рейтинг українських IT-підприємців. За ним — Дмитро Запорожець з GitLab та команда топ-менеджерів SoftServe.
Рейтинг українських IT-підприємців склало видання NV.
В топ-10 увійшли топ-менеджери компаній Astound, Eleks, AJAX, Grid Dynamics та Nix.
Повідомляється, що наблизилися до топ-30, але не потрапили в рейтинг:
- власники сервісної компанії SPD Technology Богдан Халяпін та Олександр Садовський (0,7 млрд грн офіційної виручки);
- Олексій Глуховський (Matter Labs, 0,7 млрд грн);
- Ярослав Ажнюк, Андрій Клен й Олександр Нескін (Petcube, 0,5 млрд грн).
Методологія
При аналізі виручки компаній в Україні враховано лише ті юрособи, які в профілі підприємницької діяльності вказали наступні КВЕД:
- «комп’ютерне програмування»;
- «консультування з питань інформатизації»;
- «діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням»;
- «інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем»;
- «тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення», «видання комп’ютерних ігор»;
- «видання іншого програмного забезпечення»;
- «оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність».
Дані про фінансову звітність українських підприємств за 2023 рік, а також про деяких власників надані аналітичним сервісом YouControl, а про виручку міжнародних компаній та підрозділів за кордоном — інвестиційною компанією Concorde Capital.